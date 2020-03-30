Dünya ABDde her geçen gün ölümler giderek artıyor Koronavirüs nedeniyle 322 kişi daha hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS

ABD'de her geçen gün ölümler giderek artıyor: Koronavirüs nedeniyle 322 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 2 bin 513'e yükseldi. Kovid-19 salgınında ilk sıraya yerleşen ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Haber Merkezi AA
ABD, koronavirüsün merkezüssü kabul edildi.
ABD, koronavirüsün merkezüssü kabul edildi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 2 bin 513'e çıktı.

  • Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 369 artışla 143 bin 55'e, ölü sayısı 322 artarak 2 bin 513'e ulaştı.

Dünya genelinde ABD'yi 97 bin 689 vakayla İtalya, 85 bin 195 vakayla İspanya takip ediyor.

Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerden Türkiye'ye destek mesajı
OYNAT 00:31
Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerden Türkiye'ye destek mesajı
Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Instagram hesabından Türkiye'ye başarı diledi. Çinli gençlerin Instagram üzerinde paylaştığı mesajda ise şu ifadelere yer verildi: 'Birlikte daha güçlüyüz, birlikte sesimiz daha yüksek ve birlikte başaracağız. Haydi Türkiye, senin yanındayız.'

New York vaka ve ölü sayısında önde

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 53 bin 520 olan vaka sayısı bugün 59 bin 746'ya çıkarken, bu eyaleti 13 bin 386 vakayla New Jersey, 6 bin 345 vakayla California takip ediyor.

New York son 24 saatte 834'ten 966'ya çıkan ölümle en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 204 ölümle Washington, 161 ölümle New Jersey izliyor.

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