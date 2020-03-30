Dünya Koronavirüsün vurduğu İngilterede iç istihbaratında kritik değişiklik
KORONAVİRÜS

Koronavirüsün vurduğu İngiltere'de iç istihbaratında kritik değişiklik

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel bugün yaptığı açıklamada, Ken McCallum’un, MI5 İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü olarak Sir Andrew Parker’in yerini alacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Öte yandan İngiliz medyası görev değişikliğini, koronavirüs ile mücadelede yeteri kadar başarılı olunmamasına bağladı.
Öte yandan İngiliz medyası görev değişikliğini, koronavirüs ile mücadelede yeteri kadar başarılı olunmamasına bağladı.

Halen Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ken McCallum’un 25 yıldır istihbarat servisi için çalıştığı belirtildi.

McCallum’un, Nisan’da emekli olmasıyla birlikte Parker ‘ın görevini devralmadan önce bir geçiş dönemi olacağı da belirtildi.


DEĞİŞİM NİSAN SONU OLACAK

Bakan Patel, içişleri bakanı olduğundan beri McCallum ile yakından çalıştığını ve onu yeni Genel Müdür olarak atamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Eşi benzeri görülmemiş ulusal güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Onun (McCallum) deneyimi ve vizyonunun İngiltere’nin bu zorluklarla başa çıkmasına olanak sağlayacağından eminim” ifadelerini kullandı.

  • Bakan Patel ayrıca, ‘özveri ve bağlılıkla ülkesine hizmet eden’ Parker’a da çabaları için teşekkür etti.

McCallum ise MI5’in amacının oldukça motive edici olduğunu belirterek “Çalışma hayatımı bu ekip çalışmasına adamış biri olarak Genel Müdür olarak görev almamın istenmesi büyük bir ayrıcalık” ifadelerini kullandı. McCallum’un yeni görevine Nisan sonunda başlayacağı bildirildi. Öte yandan İngiliz medyası görev değişikliğini, koronavirüs ile mücadelede yeteri kadar başarılı olunmamasına bağladı.

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