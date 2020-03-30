İsrail Başbakanı Netanyahu karantinada: Danışmanında koronavirüs testi pozitif çıktı

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, danışmanlarından Rivka Paluch’un koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantina altına aldığını duyurdu.Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 4 bin 347 olduğu açıklanırken; 16 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. DÜNYA Prens Charles 7 günlük kaldığı karantinadan çıktı DÜNYA Çin’de öğrenciler okullara döndü: Okul girişlerinde termal kameralar olacak DÜNYA İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi: İlk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti DÜNYA İran’dan gelen milisler Esed'in Şebbihalarına korona bulaştırdı iddiası: Gizli telefon görüşmesi deşifre etti