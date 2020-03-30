Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu karantinada Danışmanında koronavirüs testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS

İsrail Başbakanı Netanyahu karantinada: Danışmanında koronavirüs testi pozitif çıktı

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun danışmalarından Rivka Paluch’un koronavirüs testi pozitif çıktı. Netanyahu’nun bu nedenle kendisini karantina altına aldığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
​İsrail Başbakanı Netanyahu.
​İsrail Başbakanı Netanyahu.

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, danışmanlarından Rivka Paluch’un koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantina altına aldığını duyurdu.

  • Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 4 bin 347 olduğu açıklanırken; 16 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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