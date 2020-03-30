Ukrayna'da maliye ve sağlık bakanlarının istifası onaylandı

İtalya'da yaşayan Türk Yeni Şafak'a anlattı: Önce ciddiye almadık şimdi rakamlar durmak bilmiyor

Yaklaşık 3 yıldır İtalya'nın Milano şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan Türkiye vatandaşı Murat Bayramoğlu, Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs tehdidini yenisafak.com Manşet Editörü Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı. İtalya'da sağlık sisteminin çöktüğüne dikkat çeken Bayramoğlu, hastalık halinde dahi virüs kapma endişesiyle hastaneye gitmediklerini belirtti. Türkiye'ye ve Türk halkına uyarılarda bulunan Bayramoğlu, 'Biz en başında bu işi ciddiye almadık. Türkiye'dekiler virüsün bir anda kontrolden çıkacağını tasavvur edemiyor. Biz de öyleydik. Okullar tatil oldu. Gezmeye gittik. Sonra her yer kapatıldı. 'Nasıl ya' dedik. Şimdi rakam durmak bilmiyor.Şimdi ise her gün artan sayılarda ölüm haberi geliyor. Çok geç kalmadan önlemler alınmalı' ifadelerini kullandı.