Prens Charles 7 günlük kaldığı karantinadan çıktı

Clarence House’un sözcüsünden yapılan açıklamada, 'Clarence House, doktoruyla görüştükten sonra Galler Prensi'nin karantinadan çıktığını doğruluyor' ifadeleri kullanıldı.Clarence House, 25 Mart’ta Prens Charles’a (71) koronavirüs teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Teşhisin ardından eşi Camilla Parker Bowles’a (72) da koronavirüs testi yapılmış, ancak Bowles’ın testleri negatif çıkmıştı. DÜNYA Çin’de öğrenciler okullara döndü: Okul girişlerinde termal kameralar olacak DÜNYA İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi: İlk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti DÜNYA İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 757'ye yükseldi