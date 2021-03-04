Dünya New Yorkta aşı merkezinde yoğunluk Ayakta saatlerce bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu
AMERİKA

New York’ta aşı merkezinde yoğunluk: Ayakta saatlerce bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu

ABD’nin New York kentinde Javits aşı merkezindeki yoğunluk kameraya yansıdı. Kentte 100 bininci aşının da gerçekleştirildiği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
New York’ta aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor.
New York’ta aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

ABD’nin New York kentinde Javits aşı merkezindeki yoğunluk kameraya yansıdı. Kentte 100 bininci aşının da gerçekleştirildiği ifade edildi.


ABD'nin New York kentindeki pandemiyle mücadele kapsamında başlattığı aşılama programı çerçevesinde aşılamaya devam ederken, kentteki Javits aşı merkezindeki yoğunluk kameralara yansıdı. Javits aşı merkezi günde ortalama 8 bin aşının yapıldığı o anları paylaştı. Hızlandırılmış görüntüde, çok sayıda kişinin aşı olmak için sıra beklediği görüldü. Javits aşı merkezi tarafından yapılan açıklamada, dün toplamda 100 bin kişiye aşı yapıldığı açıklandı.
ÜLKEDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
Öte yandan, ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1965 artarak 516 bin 625'e çıktı. Toplam vaka sayısı 28 milyon 720 bin 113'e ulaştı. Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 55 bin 509 artarak 28 milyon 720 bin 113'e çıktı.Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1965 artarak 516 bin 625'e yükseldi.
EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM KALİFORNİYA'DA
Kaliforniya eyaleti 3 milyon 577 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, burayı 2 milyon 668 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 918 binden fazla vakayla Florida izliyor. ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 52 bin 798 can kaybıyla da Kaliforniya önde giderken, onu 47 bin 818 ile New York ve 44 bin 186 ile Teksas takip ettiği ifade edildi.

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