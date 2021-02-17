ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı: 90 yaşındaki kadın koronavirüs aşısı için kilometrelerce yürüdü Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için aşılar kullanılmaya başlandı. ABD'de de son olarak BioNTech/Pfizer aşısını 100 milyon sipariş ettiğini açıkladı. Ancak yine de aşısı çilesi ABD vatandaşları için bitmedi. Seattle eyaletinde yaşayan 90 yaşındaki Goldman, koronavirüs aşısı randevusunu kaçırmamak için, yolları kapatan kara rağmen yaklaşık 10 kilometre yürüyerek aşı olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi 17 Şubat 2021, 07:53 Son Güncelleme: 17 Şubat 2021, 08:09 AA