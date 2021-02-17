Koronavirüs ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı 90 yaşındaki kadın koronavirüs aşısı için kilometrelerce yürüdü
DÜNYA

ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı: 90 yaşındaki kadın koronavirüs aşısı için kilometrelerce yürüdü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için aşılar kullanılmaya başlandı. ABD'de de son olarak BioNTech/Pfizer aşısını 100 milyon sipariş ettiğini açıkladı. Ancak yine de aşısı çilesi ABD vatandaşları için bitmedi. Seattle eyaletinde yaşayan 90 yaşındaki Goldman, koronavirüs aşısı randevusunu kaçırmamak için, yolları kapatan kara rağmen yaklaşık 10 kilometre yürüyerek aşı olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi AA
90 yaşındaki Fran Goldman, aşı için 10 kilometre yürüdü.
90 yaşındaki Fran Goldman, aşı için 10 kilometre yürüdü.

90 yaşındaki Fran Goldman, aşı randevusu almak için haftalarca uğraştığını anlattı.

  • Amerikan Fox kanalı ile anlaşmalı yerel TV'ye konuşan Goldman, aldığı Kovid-19 aşısı randevusuna 30 santimetreden fazla yağan kar nedeniyle hastaneye araçla gitmesinin mümkün olmadığını bildiği için yürüyerek gitme kararı aldığını belirtti.

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Bir gün önceden deneme yürüyüşü yaptı

İlerlemiş yaşına rağmen her gün yürüyüş yaptığını anlatan Fran Goldman, "işini garantiye almak için" aşı randevusundan bir gün önce deneme yürüyüşü yaptığını ifade etti. Goldman, gidiş-geliş 10 kilometreye yakın olan hastane yolunun 3'te 2'sini yürüdüğünü ve sonraki gün tamamını yürüyebileceğine kanaat getirdiğini kaydetti.

  • Daha sonra yürüyerek hastaneye gittiğini belirten Goldman, "Aşı oldum ve sonra hiçbir tepki olmadığından emin olmak için oturup 15 dakika beklemem gerektiği söylendi. Hava izin verdiği sürece ikinci aşı randevusuna gitmeyi umuyorum. Başka seçenek olmazsa tekrar yürüyerek gidip aşımı yine olacağım" dedi.

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