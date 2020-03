New York'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 1000'i geçti New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. New York Valisi Andrew Cuomo ölümlerin hızla artmasının ardından, "Tüm ülkedeki sağlık çalışanlarının yardıma gelmesini istiyorum. Eyaletlerinizde kriz yoksa lütfen New York'a yardıma gelin, biz de size yardım edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 30 Mart 2020, 21:40 Son Güncelleme: 30 Mart 2020, 22:01 AA