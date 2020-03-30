Dünya New Yorkta koronavirüsten ölenlerin sayısı 1000i geçti
KORONAVİRÜS

New York'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 1000'i geçti

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. New York Valisi Andrew Cuomo ölümlerin hızla artmasının ardından, "Tüm ülkedeki sağlık çalışanlarının yardıma gelmesini istiyorum. Eyaletlerinizde kriz yoksa lütfen New York'a yardıma gelin, biz de size yardım edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
New York'ta ölüm sayısı 1200'ü geçti.
New York'ta ölüm sayısı 1200'ü geçti.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki koronavirüs vakalarının sayısının 66 bin 497'e ulaştığını söyledi.

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Bin 218 kişi hayatını kaybetti

Virüs nedeniyle New York'ta 1218 kişinin öldüğünü aktaran Cuomo, 9 bin 517 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, 2 bin 352 hastanın ise yoğun bakımda olduğunu söyledi.

  • New York'taki hemşirelerin her gün 12 saat çalıştığına dikkati çeken Cuomo, ABD'de virüsün az etkilediği eyaletlerdeki sağlık çalışanlarını yardım için New York'a çağırdı.

Ülkedeki sağlık çalışanlarına çağrı

Cuomo, "New York valisi olarak tüm ülkedeki sağlık çalışanlarının yardıma gelmesini istiyorum. Eyaletlerinizde kriz yoksa lütfen New York'a yardıma gelin, biz de size yardım edeceğiz." dedi.

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