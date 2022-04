New York'ta metro saldırganını ihbar eden 5 kişiye ödül bölünecek

Saldırıda silahlı olduğu iddia edilen 62 yaşındaki Frank James, Brooklyn treninde 10 kişinin vurulmasından yaklaşık 30 saat sonra Manhattan sokaklarında Çarşamba öğleden sonra gözaltına alındı.

DÜNYA New York saldırganı: Her şeyi öldürmek istedim

VICE'ın haberine göre arama devam ederken polis, zanlının bulunması için vatandaşlardan yardım istedi. NYPD, New York Polis Departmanı dedektiflerinin, ipuçlarının "doğrudan tutuklamaya katkıda bulunduğu" beş kişiyi tespit ettiğini söyledi.

Frank Robert James had nowhere else to run or hide — and is now in NYPD custody. The work of our detectives is second to none and the dedication of our patrol officers is never ending. pic.twitter.com/uOXliUvoJ7 REKLAM April 13, 2022

Kimliği kamuoyuna açıklanmayan beş kişi 50.000 dolar değerinde ödülü eşit olarak bölüşecek.

DÜNYA New York polisi metro saldırısıyla bağlantılı aradığı şüphelinin kimliğini açıkladı

New York Polis Teşkilatı Komiseri Keechant Sewell yaptığı açıklamada, "Bu şüpheliyi bulmak için çağrımıza yanıt veren herkese minnettarız, buna ipuçları da ulaşmayanlar da dahil. Halkı bu şüpheliyi bulma çabamızda bize katılmaya çağırdık ve New Yorklular harekete geçti." dedi.