New York'ta metro saldırganını ihbar eden 5 kişiye ödül bölünecek New York Polis Teşkilatındaki yetkililer salı günü New York'ta bir metro trenine düzenlenen toplu silahlı saldırıda şüphelinin tutuklanmasına yol açan bilgileri polise sağlayan beş kişiye 50 bin dolarlık ödülü bölüşeceklerini söyledi.

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