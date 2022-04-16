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Dünya New Yorkta metro saldırganını ihbar eden 5 kişiye ödül bölünecek
AVRUPA

New York'ta metro saldırganını ihbar eden 5 kişiye ödül bölünecek

New York Polis Teşkilatındaki yetkililer salı günü New York'ta bir metro trenine düzenlenen toplu silahlı saldırıda şüphelinin tutuklanmasına yol açan bilgileri polise sağlayan beş kişiye 50 bin dolarlık ödülü bölüşeceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
New Yorkta metro saldırganını ihbar eden 5 kişiye ödül bölünecek
Frank R. James

Saldırıda silahlı olduğu iddia edilen 62 yaşındaki Frank James, Brooklyn treninde 10 kişinin vurulmasından yaklaşık 30 saat sonra Manhattan sokaklarında Çarşamba öğleden sonra gözaltına alındı.

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VICE'ın haberine göre arama devam ederken polis, zanlının bulunması için vatandaşlardan yardım istedi. NYPD, New York Polis Departmanı dedektiflerinin, ipuçlarının "doğrudan tutuklamaya katkıda bulunduğu" beş kişiyi tespit ettiğini söyledi.

  • Kimliği kamuoyuna açıklanmayan beş kişi 50.000 dolar değerinde ödülü eşit olarak bölüşecek.

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  • New York Polis Teşkilatı Komiseri Keechant Sewell yaptığı açıklamada, "Bu şüpheliyi bulmak için çağrımıza yanıt veren herkese minnettarız, buna ipuçları da ulaşmayanlar da dahil. Halkı bu şüpheliyi bulma çabamızda bize katılmaya çağırdık ve New Yorklular harekete geçti." dedi.

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