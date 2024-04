New York’ta panik duvarı

ABD'nin New York şehrindeki Columbia Üniversitesi'nde bir hafta önce başlayan Filistin ile dayanışma ve İsraille işbirliğinin durdurulmasına yönelik eylemler diğer üniversitelere yayılırken, yetkililer öğrencileri her türlü baskı ve tehditle yıldırmak istiyor. Başta üniversite yönetimleri, şehir belediyesi ve polisin baskı ve baskınları karşısında geri adım atmayan üniversite öğrencileri, ülkedeki Yahudi lobisi ve ABD'li siyasetçiler tarafından antisemitizm suçlamasıyla terörize edilmeye de çalışılıyor. Son olarak Columbia'daki eylemlere destek veren New York Üniversitesi'nin (NYU) öğrencilerini engellemek için işgalci güç İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği "Ayrım Duvarını" hatırlatan tahta bloklardan oluşan yüksek bir duvar öğrencilerin toplanmasını engellemek için kampüs çevresine inşa ettiği görüldü.