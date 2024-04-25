New York’ta panik duvarı

ABD'nin New York şehrindeki Columbia Üniversitesi'nde bir hafta önce başlayan Filistin ile dayanışma ve İsraille işbirliğinin durdurulmasına yönelik eylemler diğer üniversitelere yayılırken, yetkililer öğrencileri her türlü baskı ve tehditle yıldırmak istiyor. Başta üniversite yönetimleri, şehir belediyesi ve polisin baskı ve baskınları karşısında geri adım atmayan üniversite öğrencileri, ülkedeki Yahudi lobisi ve ABD'li siyasetçiler tarafından antisemitizm suçlamasıyla terörize edilmeye de çalışılıyor. Son olarak Columbia'daki eylemlere destek veren New York Üniversitesi'nin (NYU) öğrencilerini engellemek için işgalci güç İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği "Ayrım Duvarını" hatırlatan tahta bloklardan oluşan yüksek bir duvar öğrencilerin toplanmasını engellemek için kampüs çevresine inşa ettiği görüldü.

Tahta barikatlarla çevrelediler

Amerikan medyasında ve sosyal medya platformlarında yer alan görüntüye göre, NYU öğrencilerinin daha önce toplandığı Gould Meydanı'nın çevresinin tahta duvarla kapatıldığı görüldü. Yorumlarda, öğrencilerin eylemlerinin bu yolla engellenmek istediği belirtilerek, New York'un ortasına Berlin Duvarı'nı, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı'nı hatırlatan bir bariyerin inşa edilmesinin utanç verici olduğu belirtildi.

İsrail için özgürlükleri feda ediyor

Yorumlarda, Washington'ın İsrail'in katliamlarına destek verme adına, daha önce savunduğu özgürlük, uluslararası hukuk, insan hakları ve adalet gibi tüm değerleri çiğnediği ve faşizmi hatırlatan bir siyasetin uygulandığı belirtildi.

Orduyu müdahaleye çağırırız tehdidi

New York'un göbeğine dikilen utanç duvarına tepki devam ederken, Columbia Üniversite yönetiminden Filistin'e destek veren yüzlerce öğrenciyi hedef alan skandal bir adım geldi. Protestocu öğrenci grubunun temsilcilerinin açıklamalarına göre üniversite yönetimi, Filistin'e destek eylemi sonlandırılmazsa, eyalet ulusal muhafız ordusunun ve New York polis gücünün müdahaleye davet edileceği tehdidinde bulundu. Öğrenciler, korkakça tehdit karşısında geri adım atmayacaklarını ve üniversite yönetiminin İsrail katliamlarına suç ortaklığına son vermeye çağırdı.

Terörize etme çabası

Öğrenciler eylemlerine devam ederken, New York Belediye Başkanı Eric Adams'tan üstü kapalı tehdit geldi. Adams, öğrenci eylemlerine dışarıdan provokasyon amaçlı grupların sızdığı imasında bulunarak, "New York'ta kaosa izin vermeyeceklerini" belirtti. İsrail bağlantılı bazı sosyal medya hesapları da "Hamas'a destek" içeren ve New York'ta çekildiği belirtilen videolar üzerinden öğrenci gruplarını "terörizmle" ilişkilendirmeye çalıştı. ABD Başkanı Joe Biden da öğrencileri "antisemitizm" suçlamasıyla hedef almıştı.

Yüzden fazla kişiye gözaltı

ABD'nin İsrail'i desteklemesi ve silah satmasına karşı çıkan aralarında Yahudi aktivistlerin de bulunduğu İsrail karşıtı grup, Senatör Chuck Schumer'in New York'taki evinin önünde toplandı. Katılımcılar, "Acil ateşkes" ve "İsrail'e silah satmaya son" yazılı tişörtler giydi. Katılımcılar, Olay yerine gelen New York polisi göstericilerin yolu trafiğe açmak istememesi üzerine, 100'den fazla göstericiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.







