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Uluslararası Af Örgütü: İsrail Gazze'de ABD mühimmatıyla savaş suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, İsrail'in ABD mühimmatı kullanarak Gazze'de savaş suçu işlediğini açıkladı.

15:26 - 24/04/2024 Çarşamba
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla, içinde Ukrayna'ya 61, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da bulunduğu, toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketinin ABD Senatosunda onaylanmasını değerlendirdi.


Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre İsrail ordusunun Filistinlilere karşı savaş suçu işlediğini aktaran O'Brien, "Bu yüzden, ABD'ye savaş suçu işlenen silahları göndermeyi bırakma çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.


O'Brien, paylaşımında, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki dış yardım paketi oylamasında hayır oyu kullanan üyelere teşekkür etti.



#Uluslararası Af Örgütü
#Gazze
#Filistin
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