Uluslararası Af Örgütü: İsrail Gazze'de ABD mühimmatıyla savaş suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütünün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla, içinde Ukrayna'ya 61, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da bulunduğu, toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketinin ABD Senatosunda onaylanmasını değerlendirdi.