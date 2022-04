New York'taki metro saldırganını yakalatan Müslüman gençler basına konuştu.+

New Jersey eyaletinden Manhattan'a araçlarıyla geldiklerini ve zanlıyı sokakta tesadüfen gördüklerini belirten Muhammed'in kuzeni ise James'i önce yakalamayı düşündüklerini ancak taşıdığı çantada silah olabileceği endişesiyle polise haber vermeyi tercih ettiklerini ifade etti.

"Onu gördüğümüzde yüzde 70-80 oranında emindik." diyen Muhammed, "Telefonumuzdan aranan kişinin fotoğrafına baktığımızda üçümüz de aynı kişi olduğuna tamamen emin olduk. ve sokağın köşesinde polisi görünce gidip ihbar ettik." şeklinde konuştu. Muhammed "Polise, aradıkları kişinin bir sokak ötede olduğunu, başında bir şapka elinde bir çanta taşıdığını söyledik ve anında gidip adamı yakaladılar." dedi.

Polis teşekkür etti

Metro saldırganı zanlısı James yakalandıktan sonra gözaltında tutulduğu yakın bölgedeki 9. Karakola gelen Müslüman gençler kısa süre sonra buradan ayrılırken basına açıklamada yaparak New York polisi kendilerine teşekkür etti. Öte yandan, aynı karakolda işlemleri tamamlanan zanlı James, New York polisi eşliğinde bir araçla ismi açıklanmayan bir tutukevine götürüldü. Elleri arkadan kelepçeli olan 62 yaşındaki James'in yürürken aksadığı görüldü.

Neler olmuşu?

New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti. New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını ifade etmişti. NYPD Komiseri Keechant Sewell, olayın bir terör saldırısı olduğunu söylemek için ellerinde delil bulunmadığını dile getirmişti. Sewell, turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini vermişti. Konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde ABD Başkanı Joe Biden, "Silah atışlarından çekinmeyerek yolculara yardım eden sivillere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız." demişti. New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn'deki saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu belirtmişti.

Saldırganın yakalanmasını sağlayan Müslüman gene sosyal medya ve New York halkı teşekkür etti Vatandaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken ''Zack, Brooklyn'deki tetikçiyi yakaladı. Zack 5 dil biliyor ve harika biri. Onun için biraz sevgi paylaşın.'' ifadelerini kullandı.

