Dünya Nijeryada kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı Güvende ve sağlık kontrollerinden geçirildiler
AFRİKA

Nijerya'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı: Güvende ve sağlık kontrollerinden geçirildiler

Yunan nakliye şirketi Navios Tanker Management tarafından yapılan açıklamada, "Kaçırılan mürettebat serbest bırakıldı. Şimdi güvende ve sağlık kontrollerinden geçirildiler" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Kaçırılan Türk vatandaşının kimliğiyle ilgili güvenlik nedeniyle bilgi verilmedi.
Kaçırılan Türk vatandaşının kimliğiyle ilgili güvenlik nedeniyle bilgi verilmedi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında bir petrol tankerinin korsanlar tarafından saldırıya uğraması sonrası kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı.

  • Gemicilerin psikolojik ve fiziksel sağlık durumlarının iyi olduğu, yakında evlerine dönecekleri bilgisi paylaşıldı.

Şirket yönetimi, fidye için kaçırılan denizcilerin nasıl kurtarıldığına ya da fidye verilip verilmediğine dair bilgi vermedi.

Nijerya açıklarında petrol tankerine korsan saldırısı: Biri Türk 19 mürettebat kaçırıldı
DÜNYA
Nijerya açıklarında petrol tankerine korsan saldırısı: Biri Türk 19 mürettebat kaçırıldı

Ne olmuştu?

Nijerya'nın Gine Körfezi'ndeki Bonny Adası açıklarında 3 Aralık'ta saldırıya uğrayan tankerden biri Türk, 18'i Hint 19 kişilik mürettebat kaçırılmıştı.

Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından fidye için adam kaçırma olaylarına sıklıkla rastlanıyor.
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