Nijerya açıklarında petrol tankerine korsan saldırısı: Biri Türk 19 mürettebat kaçırıldı

Edinilendiği bilgiye göre, korsanlar tarafından Hong Kong bandıralı bir petrol tankerinden kaçırılan mürettebattan birinin Türk, 18'inin ise Hindistanlı olduğu bildirildi.

Kaçırılanlardan biri Türk

Kaçırılan Türk vatandaşının kimliğiyle ilgili güvenlik nedeniyle bilgi verilmedi.

Nijerya'nın Gine Körfezi'ndeki Bonny Adası açıklarında 3 Aralık'ta saldırıya uğrayan tankerin, Yunan nakliye şirketi Navios Tanker Management'a ait olduğu öğrenildi. Kaçırılan mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından fidye için adam kaçırma olaylarına sıklıkla rastlanıyor. Son olarak temmuzda korsanlar, 18 Türk'ün bulunduğu Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine saldırarak mürettebattan 10'unu kaçırmıştı.