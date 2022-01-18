Dünya Nijeryada terörle mücadelede birlik çağrısı
AFRİKA

Nijerya'da terörle mücadelede 'birlik' çağrısı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yapılan katliamların ardından ülkede terörle mücadelede "birlik" çağrısı yapıldı. Eski Havacılık Bakanı ve iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinin (APC) üst düzey yetkilisi Femi Fani-Kayode, Zamfara eyaletinde 200'den fazla sivilin öldürülmesinin ardından bölgeyi ziyaret etti. Fani-Kayode, Zamfara'daki son saldırıların bir trajedi olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada terörle mücadelede birlik çağrısı
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Ülkede artan saldırılarda yabancı unsurların parmağı olduğunu işaret eden Fani-Kayode, "Etnik kökenimiz, dini veya siyasi eğilimlerimiz ne olursa olsun bizi bölmek isteyen yabancılarla savaşmak için birleşmek zorundayız." dedi.

Fani-Kayode, ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele için hükümetin elinden geldiğini yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce kişi evini terk etmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yaparak, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasakladı.

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