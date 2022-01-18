Nijerya'da terörle mücadelede 'birlik' çağrısı

Ülkede artan saldırılarda yabancı unsurların parmağı olduğunu işaret eden Fani-Kayode, "Etnik kökenimiz, dini veya siyasi eğilimlerimiz ne olursa olsun bizi bölmek isteyen yabancılarla savaşmak için birleşmek zorundayız." dedi.

Fani-Kayode, ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele için hükümetin elinden geldiğini yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce kişi evini terk etmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yaparak, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasakladı.

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