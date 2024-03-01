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Dünya

Nikaragua İsrail'e destek veren Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı. UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre Nikaragua, Almanya'yı Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

22:01 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 22:45 - 1/03/2024 Cuma
AA
Uluslarası Adalet Divanı (Foto: Arşiv)
Uluslarası Adalet Divanı (Foto: Arşiv)

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etti.

Nikaragua'dan "Almanya'nın İsrail'e verdiği destek" vurgusuyla dava

UAD'den yapılan yazılı açıklamada, Nikaragua'nın Almanya aleyhine dava açtığı duyuruldu.


Açıklamaya göre Nikaragua, Almanya'yı Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.


Nikaragua, Divan'a başvurusunda Almanya'nın, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) fonlarını keserek "İsrail'in soykırım işlemesini kolaylaştırdığı ve her halükarda soykırımı önlemek için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği" suçlamasında bulundu.

"İsrail 1948 ve 1949 tarihli sözleşmelere aykırı hareket ediyor"

Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e verdiği destekle 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (Soykırım Sözleşmesi), 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilemez ilkeleri ve diğer genel uluslararası hukuk normlarına aykırı hareket ettiğini savundu.


Ekim 2023'ten bu yana "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı onaylanmış soykırım riskine" işaret eden Nikaragua, "Soykırım Sözleşmesi'ne taraf her ülkenin sözleşme uyarınca bu suçun işlenmesini önlemek için mümkün olan her şeyi yapmakla yükümlü bulunduğunu" hatırlattı.


Nikaragua, UAD Statüsü'nün 41. maddesi ve İç Tüzüğü'nün 73, 74. ve 75. maddeleri uyarınca "Almanya'nın Gazze Şeridi'nde süren muhtemel soykırıma ve uluslararası insancıl hukukun ve uluslararası genel hukukun diğer emredici normlarının ciddi ihlallerine katıldığı" gerekçesiyle Divan'dan ihtiyati tedbir kararları almasını talep etti.


Berlin'de yaşayan İsrailliler, Almanya Dışişleri Bakanlığı önünde Gazze’de ateşkes gösterisi düzenledi
Berlin'de yaşayan İsrailliler, Almanya Dışişleri Bakanlığı önünde Gazze’de ateşkes gösterisi düzenledi

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan İsrailliler, Gazze’de bir an önce ateşkesin sağlanması talebiyle gösteri düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanlığının önünde toplanan bir grup İsrailli, Filistin’e destek vererek Gazze’de bir an önce ateşkes ve barışın sağlanması ve Alman hükümetinin İsrail’e diplomatik çözüm için baskı yapmasını istedi. Eylemde Almanca, İngilizce ve İbranice “İsrailliler barış için”, İsrailliler ateşkes için şimdi’, “Savaşı durdurun”, “Almanya, senin sessizliğin öldürüyor” ve “Herkes için insan hakları” yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, “Ateşkes” ve “Almanya, İsrail’e silah sağlamayı durdur” sloganları attı.

#Uluslararası Adalet Divanı
#Nikaragua
#İsrail
#Almanya
2 saat önce
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