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Türkiye'den terör devletine tepki: İsrail katliama son vermek zorunda

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanının yaptığı paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ettiklerini belirten Keçeli, "İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır." dedi.

Semih Bozkuş
21:04 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 21:20 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Öncü Keçeli
Öncü Keçeli

Dışişleri Bakanlığı, Sözcü Öncü Keçeli'nin İsrail Dışişleri Bakanının yaptığı paylaşımla ilgili açıklamasını paylaşarak, "İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanının yaptığı paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakanlığın X hesabından paylaşılan açıklamada Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasının yakından takip edildiği belirtildi.

Katillerin er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıldığı belirtilen açıklamada, "İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır." ifadelerine yer verildi.

"İsrail katliama son vermek zorunda"

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ediyoruz.

İsrail Hükümeti'nin tüm üyelerinin, Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz.

İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır.



#Öncü Keçeli
#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Gazze
#Katliam
#Uluslararası Adalet Divanı
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