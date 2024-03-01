Türkiye'den terör devletine tepki: İsrail katliama son vermek zorunda

Kolombiya, İsrail askerlerinin Gazze'de gıdaya ulaşmaya çalışan sivillere ateş açmasını "en güçlü" şekilde kınadıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçlerinin insani yardım ve yiyecek bekleyen Filistinli sivillere ayrım gözetmeksizin ateş açmasını en güçlü şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.