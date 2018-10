Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

2018 Nobel Barış Ödülü 'cinsel şiddetin silah savaşı olarak kullanılmasının sona erdirilmesine yönelik çabalarından dolayı' doktor Denis Mukwege ve Ezidi aktivist Nadia Murad'a verildi.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018

Denis Mukwege kimdir?

1955 yılında doğan Mukwege, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Bukavu kentindeki Panzi Hastanesini kurdu.

Bu hastanede, toplu tecavüze uğrayan kadınların tedavisi yapılıyor.

Nadia Murad kimdir?

Murad, örgütün elinden kurtulduktan sonra Ezidi katliamının tanınması için mücadele vermeye başladı.

25 yaşındaki insan hakları savunucusu Murad da, terör örgütü DAEŞ tarafından kaçırılan ve esir kaldığı süre boyunca cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalmış binlerce Ezidi kadından biri.