Dünya Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu
AVRUPA

Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Barış Ödülü'ne, cinsel şiddeti sona erdirme çabalarından ötürü doktor Denis Mukwege ve Nadia Murad layık görüldü.

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Nobel Barış Ödülü sahibi doktor Denis Mukwege
Nobel Barış Ödülü sahibi doktor Denis Mukwege

2018 Nobel Barış Ödülü 'cinsel şiddetin silah savaşı olarak kullanılmasının sona erdirilmesine yönelik çabalarından dolayı' doktor Denis Mukwege ve Ezidi aktivist Nadia Murad'a verildi.

Denis Mukwege kimdir?

1955 yılında doğan Mukwege, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Bukavu kentindeki Panzi Hastanesini kurdu.

Bu hastanede, toplu tecavüze uğrayan kadınların tedavisi yapılıyor.

Nadia Murad kimdir?

Murad, örgütün elinden kurtulduktan sonra Ezidi katliamının tanınması için mücadele vermeye başladı.

25 yaşındaki insan hakları savunucusu Murad da, terör örgütü DAEŞ tarafından kaçırılan ve esir kaldığı süre boyunca cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalmış binlerce Ezidi kadından biri.

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