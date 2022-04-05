Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Obamanın yanında forsu söndü ABD Başkanı Biden eski başkanın yanında gölgede kaldı
AMERİKA

Obama'nın yanında forsu söndü: ABD Başkanı Biden eski başkanın yanında gölgede kaldı

Eski ABD Başkanı Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a gelerek "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu konusunda konuşma yaptı. Obama'nın konuşmasında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, basına yansıyan bir videoda ise etkinlik sırasında Obama'nın tüm ilgiyi toplaması ve Biden'ın gölgede kalması büyük dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Obamanın yanında forsu söndü: ABD Başkanı Biden eski başkanın yanında gölgede kaldı
Barack Obama - Joe Biden

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da 5 yıl aranın ardından "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi.

BIDEN'A 'BAŞKAN YARDIMCISI' DİYE SESLENDİ

Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama "Tabii ki bu şakaydı" diyerek sözlerine açıklık getirdi.

TÜM İLGİ OBAMA'DAYDI

  • Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi. Öte yandan basına yansıyan bir videoda etkinlik sırasında Obama'nın tüm ilgiyi toplaması ve Biden'ın gölgede kalması ise büyük dikkat çekti.

Beyaz Saray'da Obama'ya gösterilen ilgi Biden'ı gölgede bıraktı
OYNAT 00:29
Beyaz Saray'da Obama'ya gösterilen ilgi Biden'ı gölgede bıraktı
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da beş yıl aranın ardından 'Obamacare' olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi. Obama'nın burada yaptığı konuşmasının başında Biden'a 'Sayın Başkan Yardımcısı Biden' diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da 'Tabii ki bu şakaydı.' diyerek sözlerine açıklık getirdi. Öte yandan basına yansıyan bir videoda etkinlik sırasında Obama'nın tüm ilgiyi toplaması ve Biden'ın gölgede kalması ise büyük dikkat çekti.
Türk Büyükelçiliği Kieve döndü

Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü

G​eçici bir süre için Çernivtsi kentine taşınmıştı.
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olundu.
Obamanın yanında forsu söndü: ABD Başkanı Biden eski başkanın yanında gölgede kaldı

"Hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı."

İSKİ'nin talebi kabul edildi.

'En korkunç savaş suçları işleniyor.'

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

Türkiye'de en çok satılan otomotiv markaları.
Süper Lig <br>kulübünün sahibi olabilir

Süper Lig
kulübünün sahibi olabilir

​Barış görüşmeleri için geldiği Türkiye'den ayrılmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.