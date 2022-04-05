Obama'nın yanında forsu söndü: ABD Başkanı Biden eski başkanın yanında gölgede kaldı

Beyaz Saray'da Obama'ya gösterilen ilgi Biden'ı gölgede bıraktı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da beş yıl aranın ardından 'Obamacare' olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi. Obama'nın burada yaptığı konuşmasının başında Biden'a 'Sayın Başkan Yardımcısı Biden' diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da 'Tabii ki bu şakaydı.' diyerek sözlerine açıklık getirdi. Öte yandan basına yansıyan bir videoda etkinlik sırasında Obama'nın tüm ilgiyi toplaması ve Biden'ın gölgede kalması ise büyük dikkat çekti.