Obama'nın yanında forsu söndü: ABD Başkanı Biden eski başkanın yanında gölgede kaldı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da 5 yıl aranın ardından "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi.
BIDEN'A 'BAŞKAN YARDIMCISI' DİYE SESLENDİ
Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama "Tabii ki bu şakaydı" diyerek sözlerine açıklık getirdi.
TÜM İLGİ OBAMA'DAYDI
- Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi. Öte yandan basına yansıyan bir videoda etkinlik sırasında Obama'nın tüm ilgiyi toplaması ve Biden'ın gölgede kalması ise büyük dikkat çekti.