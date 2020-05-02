Ocakta taş kaynatan Kenyalı anneye yardım yağdı

Olayın medyaya yansımasıyla pek çok kişi Kitsao’ya yardım etmek için harekete geçti. Yollanan yardım paralarını, okuma yazma bilmediği için bir komşusunun açtırdığı banka hesabı üzerinden alan Kitsao, “Ülkenin her yanından nasıl yardım edebileceklerini sormalarından önce, Kenyalıların bu kadar sevgi dolu olabileceğine inanmazdım” dedi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.