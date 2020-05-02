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Dünya Ocakta taş kaynatan Kenyalı anneye yardım yağdı
AFRİKA

Ocakta taş kaynatan Kenyalı anneye yardım yağdı

Kenya’da geçen yıl, eşinin çeteler tarafından öldürülmesiyle sekiz çocuğuyla tek başına kalan Peninah Bahati Kitsao, çevredekilerin çamaşırlarını yıkayarak geçimini sağlıyordu. Ancak koronavirüs salgınından sonra bu işi de yapamaz oldu. Kitsao, çocuklarının aslında hiç gelmeyecek yemeği beklerken uyuyakalması için ocakta taş kaynatırken görüntülendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kenyalı anne çocuklarının yemeği beklerken uyuyakalması için ocakta taş kaynatırken görüntülendi.
Kenyalı anne çocuklarının yemeği beklerken uyuyakalması için ocakta taş kaynatırken görüntülendi.

Olayın medyaya yansımasıyla pek çok kişi Kitsao’ya yardım etmek için harekete geçti. Yollanan yardım paralarını, okuma yazma bilmediği için bir komşusunun açtırdığı banka hesabı üzerinden alan Kitsao, “Ülkenin her yanından nasıl yardım edebileceklerini sormalarından önce, Kenyalıların bu kadar sevgi dolu olabileceğine inanmazdım” dedi.

Peninah Bahati Kitsao ve çocuğu
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