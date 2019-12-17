Dünya Oğlu ağlamasın diye maketini yaptıran anneye sosyal medyayı ikiye böldü
ASYA

Oğlu ağlamasın diye maketini yaptıran anneye sosyal medyayı ikiye böldü

Ortalıkta olmadığı zamanlarda bir yaşındaki oğlunu yatıştırmak için kendi gerçek boyutlu karton maketini kullanan Japon anne sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullancıları annenin bu hareketini korkunç bulurken bazı kullanıcılar ise maket yönteminin dahice olduğunu ifade etti.

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Japon annenin bu paylaşımı tepki çekti.
Japon annenin bu paylaşımı tepki çekti.

Japonya’da yaşayan Fuki Sato adlı anne, işlerini yaparken veya ortalıkta görünmediği zamanlarda bir yaşındaki küçük oğlunun ağlamasına engel olmak için gerçek boyutlu karton maketlerini yaptırdı. Fuki maketlerden birinde ayakta dururken, bir diğerinde ise yerde otururken görülüyor.

Fuki’nin eşi tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda, maketin küçük çocuğu oyalamakta başarılı olduğu fark ediliyor. Bir anlığına annesini arayan ufaklık, mutfaktaki maketi fark edince oyun oynamaya devam ediyor, hatta gülücük saçıyor.

Tartışma çıkaran görüntü
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Tartışma çıkaran görüntü
Ortalıkta olmadığı zamanlarda bir yaşındaki oğlunu yatıştırmak için kendi gerçek boyutlu karton maketini kullanan Japon anne sosyal medyayı ikiye böldü.


Fuki’nin eşi, “Annesi ortadan kaybolduğu anda oğlumuz ağlamaya başlıyor, bu çok zor. Bu yüzden ben de önlem olarak ‘gerçek boyutlu bir maket olsaydı ne olurdu’ diye düşündüm. Sonuç olarak ilk 20 dakika boyunca fark etmedi bile, maketler belki de ara sıra kullanmak için uygun olabilir” dedi.

Bakımevinde de maket ziyarete gelir

Paylaşılan videolar 2 milyon kez izlenirken, sosyal medya ise maketler konusunda ikiye bölündü. Bir kullanıcı, maketler için “Bayan Sato çok korkutucu görünüyor” derken, bir diğeri de “Bu çok kötü. Annen orada, ona sarılmak istiyorsun ama sana soğuk soğuk bakıyor, hareketsiz ve sessiz. İğrenç. Umarım yaşlanıp kırılgan bir hale geldiğinde, bir bakımevindeyken belki sessiz bir maket adam onu ziyaret eder” ifadelerini kullandı.Bazı sosyal medya kullanıcıları ise fikri ‘zekice ve yaratıcı’ diye niteledi.

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