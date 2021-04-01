On yaşındaki çocuklara 10 saat işkence yapan Fransız polisi kan dondurdu: Neden yaptık bilmiyoruz fazla ileri gitmişiz

Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" gören 10 yaşındaki 4 çocuğun Fransız polisinin işkencesine maruz kaldığı öğrenildi. Fransız polisinin işkence sorularına karşı cevabı ise "Fazla ileri gitmişiz" oldu.

İNSANLIK DIŞI UYGULAMA

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, ülkede Müslümanlara yönelik hukuk dışı uygulamalar tırmanmaya başlamıştı.

1992 Kış Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Fransa'nın Albertville ilçesinde, 10 yaşlarında 3'ü Türk 1 Mağrip (Cezayir) kökenli 4 çocuk, 5 Kasım Perşembe günü sabahın erken saatlerinde uzun namlulu silahların gölgesinde uyandı.

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11 SAAT SORGULAMA

Dehşeti yaşayan çocuklar, polis tarafından ailelerinden kopartılıp tek başlarına karakola götürülerek 11 saat sorgulandı.

Sorgulanan çocukların Fransız polisi tarafından işkenceye maruz kaldığı öğrenildi. Mediapart haber sitesinin iddiasına göre evlerine özel timlerle baskı yapılan çocuklar 10 saat nezarette işkenceye maruz kaldı. Fransız polisinin işkence sorularına karşı cevabı ise "Fazla ileri gitmişiz" oldu. İşkenceye dair "Neden yaptınız" sorusu yöneltilen polislerden biri "Bilmiyoruz. Fazla ileri gitmişiz" cevabını verdi.