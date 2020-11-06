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Dünya Fransada 10 yaşındaki 4 Türk çocuk 11 saat boyunca sorguya çekildi
AVRUPA

Fransa’da 10 yaşındaki 4 Türk çocuk 11 saat boyunca sorguya çekildi

Fransa’da 10 yaşındaki 4 Türk çocuğu, Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerle ilgili okullarında gerçekleştirilen bir tartışmanın ardından, evleri basılarak karakola götürüldü ve 11 saat boyunca sorgulandı.

Haber Merkezi Diğer
Temsili
Temsili

Fransa’nın Albertville şehrinde yaşayan 10 yaşındaki 4 Türk çocuk, okullarında Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürler ve öldürülen öğretmen Samuel Paty ile ilgili gerçekleştirilen bir tartışmanın ardından polis tarafından karakola götürüldü. Radikalleşme eğilimlerinin olup olmadıklarının tespit edilebilmesi için 11 saat boyunca sorgulandılar.

"Maskeli polisler silahlarla evi bastı"

Türk baba, “Sabah saat 7'den önce, 10 maskeli polis neredeyse kapıyı kıracak şekilde çaldı ve eve uzun namlulu silahlarla girdi. Duvar süslemelerinin fotoğraflarını çektiler, bütün evi arayarak ipucu bulmaya çalıştılar. Çocuğumuzu daha sonra gelip almamızı istediler.

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“Erdoğan ile ilgili soru sordular”

Çocuğumuzu almaya gittiğimizde de dinsel inançlarımızla ve Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki gerginlikle ilgili ne düşündüğümüze dair sorular sordular. Herkes ailemizi tanıyor. Okul bizi çok iyi tanıyor; aynı okula giden birkaç çocuğumuz vardı. Radikalleşme eğilimi olsaydı herkes bilirdi” dedi.

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Polis açıklama yapmadı

Albertville polisi, sorgulanan dört çocukla ilgili bilgi verilemeyeceğini açıkladı. Ebeveynler, polisin kendilerine çocuklarının gözaltına alınma nedenlerine ilişkin belge vermeyi reddettiğini söylediler.

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Macron'dan alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı
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