Dünya Orta Doğuya getireceği sözde barış planı Kasıma kaldı
AMERİKA

Orta Doğu'ya getireceği sözde barış planı Kasım'a kaldı

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen Orta Doğu barış planı açıklanmasının, İsrail seçimleri nedeniyle kasım ayına ertelenebileceğini belirtti. Barış planı konusunda detay vermeyi reddeden Greenblatt, "Elimizde çok hassas bir şey var. Üzerini sıkıca kapalı tutarsak, başarı şansını arttırırız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Planın baş mimarlarından biri olan Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner.
Planın baş mimarlarından biri olan Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Trump Hükümetinin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği Orta Doğu barış planına ilişkin açıklamayı kasıma ertelenebileceğini söyledi.

New York'ta düzenlenen The Jerusalem Post yıllık konferansında konuşan Greenblatt, uzun süredir açıklanması beklenen Orta Doğu barış planının İsrail'deki seçimler nedeniyle kasım ayına kalabileceğini bildirdi.

Greenblatt, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin bu yaz açıklamayı düşündüğü barış planının, İsrail'de eylül ayında yapılması öngörülen seçimlerden sonra yeni kurulacak hükümeti bekleyebileceğini dile getirdi.

Barış planı konusunda detay vermeyi reddeden Greenblatt, "Elimizde çok hassas bir şey var. Üzerini sıkıca kapalı tutarsak, başarı şansını arttırırız." ifadelerini kullandı.

Planın baş mimarlarından biri olan Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, nisan ayında New York'ta Time dergisinin düzenlediği "Time100" etkinliğinde yapılan mülakatta Orta Doğu barış planını ramazan ayından sonra açıklanacağını duyurmuştu.

Kushner, Orta Doğu barış planının normalde yıl başında sunulacağını ancak bu yıl İsrail'de erken seçim kararı alınmasının ardından bunun ertelendiğini kaydetmişti.

"Hiçbir ülkeyi zorlamayacağız”

"Filistinlileri satmak istemeyen Arap devletlerinin İsrail ile anlaşmalarının bir sınırı olduğunu" dile getiren Greenblatt, "Hiçbir ülkeyi rahat oldukları konumdan daha ileri gitmeye zorlamayacağız." diye konuştu.

Greenblatt, Orta Doğu barış planı sürecinde şu an Bahreyn'de yapılacak konferansa odaklandıklarına dikkati çekerek, "Bahreyn zirvesi, bir barış anlaşması olursa Filistin ekonomisine ne olabileceğini göstermeyi amaçlıyor." dedi.

Bahreyn'de 25-26 Haziran'da Filistin ekonomisine yönelik yatırımların konuşulacağı konferansa, Trump yönetimiyle Mısır, Fas, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın katılması bekleniyor.

Filistin tarafı, Orta Doğu barışı konusunda Trump yönetimiyle yaşanan gerginlikten dolayı Filistinlilerden bir temsilcinin katılmayacağını açıklanmıştı.

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Batı Şeria'nın ilhakı açıklamasına destek

Manhattan'daki konuşmasında Greenblatt, ABD Büyükleçisi David Friedman'ın "İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak etme hakkı bulunduğu" yönündeki açıklamasına da destek verdi.

  • Greenblatt, "Bu açıklamayı destekliyorum. David'in açıklamalarının savunulmasını ise kendisine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta New York Times'a verdiği mülakatta Büyükelçi Friedman'ın Ortadoğu barışının başarısız olması konusunda Filistinlileri suçlayarak, Batı Şeria'nın bir bölümünün İsrail tarafından ilhak edilebileceğini söylemesi tepkilere neden olmuştu.

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