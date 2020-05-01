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Dünya Oxford Üniversitesinden aşı müjdesi Olumlu sonuç aldık
AVRUPA

Oxford Üniversitesi’nden aşı müjdesi: Olumlu sonuç aldık

Geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı için çalışmalara başlayan Oxford Üniversitesi, yaklaşık 320 kişi üzerinde denenen aşıdan olumlu sonuç aldıklarını açıkladı. Aşının hazır olması halinde dağımı için İngiltere’nin en büyük ilaç firmalarından AstraZeneca ile anlaşma yaptıklarını ifade eden Profesör Bell, Haziran ortası itibariyle aşının piyasaya sürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Profesör Bell, Haziran ortası itibariyle aşının piyasaya sürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.
Profesör Bell, Haziran ortası itibariyle aşının piyasaya sürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile birçok ülke aşı ve ilaç geliştirmeye çalışırken, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Oxford Üniversitesi’nde Profesör John Bell yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladıkları koronavirüs aşısında önemli yol kat ettiklerini duyurdu.

Profesör John Bell, Covid-19 aşısını yaklaşık 320 kişi üzerinde denediklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını açıkladı. Aşının hazır olması halinde dağımı için İngiltere’nin en büyük ilaç firmalarından AstraZeneca ile anlaşma yaptıklarını ifade eden Profesör Bell, Haziran ortası itibariyle aşının piyasaya sürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

"Haziran ortasında güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum"

Profesör John Bell, hedeflerinin Haziran ayı ortasına kadar Covid-19’a karşı tamamen önlem alınabilecek bir aşı üretmek olduğunu vurguladı.

  • Bell, "Bu çalışma hala devam ediyor, kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bu aşılar şu anda insan vücudunda olumlu bir şekilde sonuç veriyor. Yapılan çalışmalarla birlikte Haziran ortasında güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum" dedi.

Profesör Bell, "İngiltere’nin önemli bir firması AstraZeneca ile irtibat halindeyiz. Aşı tam anlamıyla hazır olduğunda geçmişe dönük düşüncelerle veya nasıl dağıtım yapılacağı konusunda düşünmek istemiyoruz. Geleceğe yönelerek ülkelerin bu aşıya bir an önce temin edebilecek duruma gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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