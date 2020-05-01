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Koronavirüs İngilterede Krallık Kilisesi piyasaya sahte koronavirüs ilacı sürüyor
DÜNYA

İngiltere'de Krallık Kilisesi piyasaya sahte koronavirüs ilacı sürüyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de, Krallık Kilisesi tarafından sahte koronavirüs ilacı satıldığı ortaya çıktı. Polis tarafından iki kez uyarılan kilise, sahte kitlerin ismini ‘ilahi temizlik yağı’ olarak değiştirerek, piyasaya yeniden sürdü.

Haber Merkezi DHA
Küçük bir şişe yağ ve yanında bir parça kırmızı ip bulunan ‘ilahi temizlik yağı’ ilacını 91 sterline satılıyor.
Küçük bir şişe yağ ve yanında bir parça kırmızı ip bulunan ‘ilahi temizlik yağı’ ilacını 91 sterline satılıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de, Krallık Kilisesi tarafından sahte koronavirüs ilacı satıldığı ortaya çıktı.

Polis tarafından iki kez uyarılan kilise sahte kitlerin ismini ‘ilahi temizlik yağı’ olarak değiştirerek, tanesini 91 sterline piyasaya sürdü.
İngiltere’de, Krallık Kilisesi tarafından sahte koronavirüs ilacı satışı ülkede gündeme oturdu. Daha önce, sahte koronavirüs ‘koruma kitleri’ sattığı için soruşturma açılan İngiltere’nin başkenti Londra’daki Krallık Kilisesi, satışları durdurmak yerine kitlerin ismini değiştirip ‘ilahi temizlik yağı’ adı altında satışına devam edilmesi bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

İlahi temizlik yağı

Kilise mensubu Bishop Climate Wiseman, bu kitin insanları koronavirüsten koruyacağını iddia etti. Günde üç kez alınması halinde koronavirüsü önlediği ve iyileştirdiği iddia edilen, küçük bir şişe yağ ve yanında bir parça kırmızı ip bulunan ‘ilahi temizlik yağı’ ilacını 91 sterline satılıyor.

Ulusa yardım ettiklerini iddi eden Krallık Kilisesi çalışanı, "Ulusa yardım ediyoruz. Bunun koronavirüsü iyileştirdiğine ikna olduk. Bunların yaklaşık 2 binini sattık” dedi. İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu, Krallık Kilisesi hakkında gelen şikayetleri incelemeye devam ettiğini ve yardım kuruluşunun sahte koronavirüs koruma kitlerinin satışını araştırdığını söyledi.

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