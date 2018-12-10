Pakistan’da patlama

Yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre, yerel saat 01.00’de etkinlik sırasında motosikletli bir saldırgan kalabalığın arasına el yapımı patlayıcı attı.
Etkinlikte İletişim Teknolojileri ve Telekominikasyon Bakanı Makbul Sıddıki de bulunuyordu.
Yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre, yerel saat 01.00’de etkinlik sırasında motosikletli bir saldırgan kalabalığın arasına el yapımı patlayıcı attı.
Etkinlikte İletişim Teknolojileri ve Telekominikasyon Bakanı Makbul Sıddıki de bulunuyordu.
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