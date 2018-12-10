Dünya Pakistanda patlama
ASYA

Pakistan’da patlama

Pakistan’da Hazreti Muhammed’in doğum yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik sırasında meydana gelen patlamada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Yeni Şafak
Patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre, yerel saat 01.00’de etkinlik sırasında motosikletli bir saldırgan kalabalığın arasına el yapımı patlayıcı attı.

Etkinlikte İletişim Teknolojileri ve Telekominikasyon Bakanı Makbul Sıddıki de bulunuyordu.

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