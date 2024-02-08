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Dünya

Pakistan'da telefon ve internet hizmetleri askıya alındı

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için oy verme işlemi devam ederken, cep telefonu ve mobil internet hizmetleri askıya alındı.

09:19 - 8/02/2024 Perşembe
AA
Pakistan
Pakistan
İçişleri Bakanlığı
nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, devam eden genel seçimlerde "kanun ve düzeni korumak" amacıyla ülke genelinde cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığı doğrulandı.

Açıklamada, son saldırılarda masumların hayatını kaybettiğine işaret edilerek, kamu düzeninin korunması ve potansiyel tehditlerle mücadele için güvenlik tedbirlerinin önemli olduğu kaydedildi.




Sosyal medyada binlerce kullanıcı, cep telefonu ve internet hizmetlerinin askıya alınmasına tepki gösterdi.


Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimi için bugün yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erecek.




#pakistan
#internet hizmetleri
#telefon
41 dakika önce
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