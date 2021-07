Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği'nden dikkat çeken KKTC paylaşımı

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından, konsolosluk heyetinin 11-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Büyükelçilik heyetinden KKTC'ye ziyaret

Paylaşılan mesajda, "Büyükelçiliğin Konsolosluk Ekibi, 11-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirecektir" denilerek görüşmelerin tarih, saat ve mekan gibi bilgilerine yer verildi.

Embassy’s Consular Team will be undertaking a 3 days visit to Turkish Republic of Northern Cyprus from 11-13 July 2021. Available slots for community interaction are as follows:

12July: 5-8 pm,Lefkosa

13July: 6-9 pm,Girne

Venue of community interaction will be conveyed shortly. July 10, 2021

Pakistan KKTC'yi tanıyacak mı?

Normal gibi gözüken bu mesajda 'Turkish Republic of Northern Cyprus' (KKTC) ifadesine yer verilmesi dikkat çekiyor. Çünkü Pakistan, KKTC'yi resmi olarak tanımıyor. Bu paylaşım bu yönde bir adımın atılıp atılmayacağına yönelik sorulara neden oldu.

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin ardından KKTC’nin beş ülke tarafından tanınması gündeme gelmişti. Rum basınında yer alan haberlerde, Türkiye’yle kardeş ülkeler Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya’nın KKTC’yi tanımaya hazır olduğu belirtilmişti.

