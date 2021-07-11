Dünya Pakistanın Türkiye Büyükelçiliğinden dikkat çeken KKTC paylaşımı
ASYA

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği'nden dikkat çeken KKTC paylaşımı

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği'nden bir heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. KKTC'yi resmi olarak tanımayan Pakistan'ın, ziyaret duyurusunu resmi hesabından 'KKTC' ifadesini kullanarak yapması dikkat çekti. Pakistan'ın KKTC'yi tanıyacağı öne sürülmüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistanın Türkiye Büyükelçiliğinden dikkat çeken KKTC paylaşımı
Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği'nin paylaşımı.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından, konsolosluk heyetinin 11-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Büyükelçilik heyetinden KKTC'ye ziyaret

Paylaşılan mesajda, "Büyükelçiliğin Konsolosluk Ekibi, 11-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirecektir" denilerek görüşmelerin tarih, saat ve mekan gibi bilgilerine yer verildi.

Pakistan KKTC'yi tanıyacak mı?

Normal gibi gözüken bu mesajda 'Turkish Republic of Northern Cyprus' (KKTC) ifadesine yer verilmesi dikkat çekiyor. Çünkü Pakistan, KKTC'yi resmi olarak tanımıyor. Bu paylaşım bu yönde bir adımın atılıp atılmayacağına yönelik sorulara neden oldu.

“Ya KKTC tanınırsa!”
DÜNYA
“Ya KKTC tanınırsa!”

KKTC'yi 5 ülke tanıyacak iddiası

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin ardından KKTC’nin beş ülke tarafından tanınması gündeme gelmişti. Rum basınında yer alan haberlerde, Türkiye’yle kardeş ülkeler Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya’nın KKTC’yi tanımaya hazır olduğu belirtilmişti.

İngiltere eski Dışişleri Bakanı Straw: Londra KKTC'yi tanıma yolunda adım atmalı
DÜNYA
İngiltere eski Dışişleri Bakanı Straw: Londra KKTC'yi tanıma yolunda adım atmalı

Rumlar KKTC'yi tanıdı: Kapalı Maraş'a 334 başvuru
DÜNYA
Rumlar KKTC'yi tanıdı: Kapalı Maraş'a 334 başvuru
Abone Ol Google News
Cam ahtapot görüntülendi

'Cam ahtapot' görüntülendi

34 günlük araştırma ve keşif seferi.
Kilosu bin lira

Kilosu bin lira

Özel izinle üretimi yapılıyor.
Pakistanın Türkiye Büyükelçiliğinden dikkat çeken KKTC paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı.

​Ayasofya yüzbinlerce Müslümanın duasına ev sahipliği yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.