Rumlar KKTC'yi tanıdı: Kapalı Maraş'a 334 başvuru

Güney Kıbrıs’la daha önceden yürütülen müzakerelerde Rumlara bırakılması istenen Maraş’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) egemenliği taçlandı. KKTC’nin kapalı şehri açıp çağrı yapmasıyla birlikte Rumlar, Maraş’taki mallarını almak için başvuru yapmaya başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin aksi yönde çağrı ve baskılarına rağmen, Taşınmaz Mal Komisyonu’na bugüne kadar 344 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 126’sında iade, 107’sinde tazminat, 52’sinde iade ve/veya tazminat, 42’sinde iade veya takas talip edildi. 17 başvuruda da 13-2008 sayılı yasa tahtında satış istendi. Yapılan başvurular komisyon ve mahkemelerce karara bağlanacak. Rum vatandaşları bu başvurularla Maraş’ta KKTC egemenliğinin fiilen tanımış oldu.

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Oğuzhan Hasipoğlu

EGEMENLİK KKTC’NİN

Yapılan başvuruların çok önemli olduğunu aktaran Ulusal Birlik Partisi Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Taşınmaz Mal Komisyonu bölgedeki malı Rum’a da verse, İngiliz’e de verse bu kişiler KKTC yönetimine ve egemenliğine gelmeyi kabul edecek. Bunun altını çizmek gerekiyor” dedi. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden önce İngiliz yönetiminin olduğunu hatırlatan Hasipoğlu, “Bu yönetim vakıf mallarını Kıbrıslı Rumlara yürürlükteki yasalara aykırı yasalar çıkarak vakıf mallarını Rumlara tapu belgesi verilmesini sağladı. Maraş’ın yönetimi ve egemenliği başka bir şey, oradaki mülklerin sahibin kim olacağı başka bir şeydir. Egemenlik KKTC’nindir, tartışması dahi söz konusu olamaz, mülkiyetin yani otelin, evin kime ait olacağına TMK ve mahkemeler karar verecek. Bu davalara şimdi vakıflar da taraftır” şeklinde konuştu.

MARAŞ’I CEPTE GÖRÜYORLARDI

Maraş’taki toprak egemenliğinin tartışmaya kapalı olduğunu vurgulayan Hasipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Rumlarla sürdürülen müzakere sürecindeki tüm haritalarda Maraş verilecek olan toprak olarak yer alıyordu. Rum tarafı da burayı cepte görüyordu. Mahkemelerimiz ve komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda haklarını iade edilen Rumlar, eğer Maraş’ta yaşamak, çalışmak isterse, bizim egemenliğimizi tanımış da olacak” şeklinde konuştu.

RUMLAR MALLARI İÇİN VERGİ ÖDEYCEK

Maraş’taki malı iade edilen Rumlar eğer bölgede yaşamak isterse, KKTC’ye vergi ödeyecek. Yine Rumlar, imar kanunu, turizm teşvik mevzuatında yer alan bilgiler başta olmak üzere KKTC hukukuna uyarak yaşam sürecek.

Rum yönetimi panikledi