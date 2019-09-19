Patriot eleştirilerine ABD'den savunma: En iyi sistemler başarısız olabilir Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıyı engelleyemeyen ABD menşeli hava savunma sistemi Patriot eleştirilerin konusu oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tartışmaları "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" sözleriyle geçiştirdi. Suudi Arabistan, geçtiğimiz yıl Rusya'dan S-400 alma niyetini ifade etmişti.

Haber Merkezi 19 Eylül 2019, 11:21 Son Güncelleme: 19 Eylül 2019, 11:46 Yeni Şafak