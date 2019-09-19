Dünya Patriot eleştirilerine ABDden savunma En iyi sistemler başarısız olabilir
ORTADOĞU

Patriot eleştirilerine ABD'den savunma: En iyi sistemler başarısız olabilir

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıyı engelleyemeyen ABD menşeli hava savunma sistemi Patriot eleştirilerin konusu oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tartışmaları "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" sözleriyle geçiştirdi. Suudi Arabistan, geçtiğimiz yıl Rusya'dan S-400 alma niyetini ifade etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Patriot'lar, ABD'nin en büyük savunma şirketi Raytheon tarafından üretiliyor
Patriot'lar, ABD'nin en büyük savunma şirketi Raytheon tarafından üretiliyor

Suudi Arabistan'ın can damarlarına yönelik saldırıları engelleyemeyen 'Patriot' hava savunma sistemleri tartışmaya açıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, eleştirilere "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" yanıtıyla geçiştirdi.

"İran'ın saldırısı savaş sebebi"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, arkasında İran’ın olduğunu iddia ettikleri Suudi Arabistan’ın Aramco petrol sahasına yönelik saldırıların ‘savaş nedeni’ olabileceğini savundu.

  • Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde basının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Husi Milisleri tarafından üstlenen, arkasında ise İran’ın olduğu iddia edilen, Suudi Arabistan’ın Aramco Petrol sahasına düzenlenen saldırıların ‘savaş nedeni’ olarak görülebileceğini savundu.

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