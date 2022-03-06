Pentagon belgeleri basına sızdı: ABD Ukrayna'yı sokak savaşına hazırladı

ABD basınında dün yayınlanan bir haber, savaş hazırlıklarının çok önceden başladığını ortaya koydu. Washington Post gazetesinin özel haberine göre ABD yönetimi, Ukrayna'yı şehir savaşlarına hazırladı.

Habere gerekçe olarak gazetenin elde ettiği gizli belgeler gösterildi. Söz konusu belgede ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Kiev yönetimine uzun süredir gönderdiği askeri teçhizatların listesi yer aldı.

OYNAT 00:55 Harkov'da ele geçirilen Rus askeri konvoyu böyle görüntülendi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat 11. gününde de devam ediyor. Ukrayna kuvvetleri tarafından Harkov'da ele geçirilen Rus askeri konvoyu böyle görüntülendi.



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1 YILLIK SEVKİYAT

Habere göre Pentagon, son bir yılda Ukrayna'ya bir dizi teçhizat ve devriye botları sağladı. Ancak listede en dikkat çeken detaylar geçtiğimiz aralık ayından itibaren gönderilen silahlar oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırı emrini 24 Şubat'ta vermişti. ABD'nin ise aralık ayından bu yana gönderdiği askeri yardımlar arasında uçaksavar roketleri ve çok sayıda piyade tüfeğinin yer aldığı görüldü.

FOTOĞRAF 5 Türkiye’nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı’nda bu kez Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.<br>Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’nı kullanarak Gürcistan-Azerbaycan-İran üzerinden Orta Asya ülkelerine yük götüren Ukraynalı tır sürücülerini İran sınırlarından içeriye almadı. Rusya’ya destek verdiğini açıklayan İran Ukrayna plakalı tırlara ambargo uyguladı. Türkiye üzerinden tekrar ülkelerine dönmek isteyen tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısında dönüş yoğunluğuna neden oldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan genelgeyle Ukraynalı tırların sınır kapılarında geçişlerinde kolaylık sağlanmaya başlandı. Sarp Sınır Kapısı yönetimi de Ukraynalı tır sürücülerine kolaylık sağlayarak geçişlerin hızlanması noktasında yardımcı oluyor. Sarp Sınır Kapısındaki yoğunluk nedeniyle açıklamalarda bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu. Akyürek, “İran’ın, Ukrayna tırlarının girişlerin durdurulması, kara hudut kapıları üzerinde ülkemize doğru artan yoğunluğu neden oldu. Bizim temennimiz eğer bu savaş süreci kısa sürede sonuçlanırsa ki umudumuz odur. Burada Sarp Kara Hudut Kapısı bu yoğunluğu kısa sürede atlatacaktır\" ifadelerini kullandı. İran Ukrayna plakalı tırların sınırlarından geçişlerine izin vermeyince Sarp Sınır Kapısında yoğunluk oluştu Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Rusya'yı desteklediğini açıklayan İran, Orta Asya ülkelerine İran üzerinden yük götüren Ukrayna plakalı tırlara ambargo uygulayarak sınırlarından girişlerine izin vermedi. Bu nedenle ülkelerine geri dönmek isteyen Ukraynalı tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısında yoğunluğa neden oldu. BiP'te paylaş

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İLK KEZ GÖNDERİLDİ

Washington Post'taki haberin başlığında "Savaş yaklaşırken, ABD, Ukrayna'yı Rus hava araçlarını ve tanklarını vuracak şekilde silahlandırmış ve şehir çatışmalarına hazırlamış" denildi. Haberde, Beyaz Saray yönetiminin Ukrayna'ya ilk kez omuzdan taşınabilir Stinger hava savunma sistemlerinin yanı sıra Javelin füzelerini de gönderdiği belirtildi. Gazeteye konuşan yetkililer, ABD'nin savaşın sokak çatışmalarına dönüşeceğini öngörerek böyle bir adım attığını belirtti. ABD'li üst düzey savunma yetkilisi, geçen yıl ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla askeri yardım taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

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OYNAT 00:55 Ukraynalı eşi ve kızına kavuşan Türk baba gözyaşlarını tutamadı Edirne'de yaşayan Kutsal Bora, ziyaret için gittiği ülkesinde savaş nedeniyle mahsur kalan Ukraynalı eşi ve kızıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Eşi ve kızını Kapıkule Sınır Kapısı'nın girişinde bekleyen Bora, onlara sarılarak hasret giderdi. Sevinç gözyaşı döken Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarifsiz bir sevinç yaşadığını söyledi. Ailesine kavuşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bora, 'Herkesin bir an önce ailesine kavuşmasını, savaşın bitmesini diliyorum.' dedi. BiP'te paylaş

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KİEV'İN MERKEZİ CEPHE HATTI GİBİ

Ukrayna şehirleri Rus ordusuna direnmeye devam ediyor. Rus ordusu Harkiv şehrini harabeye çevirdi. Mariupol ve Volnovaha'dan günlerdir süren bombardımana zor durumda olan sivillerin tahliyesi için ara verildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de adım adım yaklaşan Rus ordusuna karşı büyük bir hazırlık başladı. Hemen hemen her sokağa barikatlar kuruldu.

Özgürlük meydanının etrafına bile demir bariyerler, beton engeller konuldu. Kum siperler yapıldı. Şehirdeki birçok kamu binasının etrafı kum torbalarıyla güçlendirildi. Ana caddelerin üzerine barikatlar kuruldu. Yollara zırhlı araçların geçişini engellemek için engeller, mayınlar döşendi. Barikatların arkasına molotofkokteylleri bırakıldı.

FOTOĞRAF 6 Ukrayna'nın Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil bantla direğe bağlandı. Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti. Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor. Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı Ukrayna'nın Lviv kenti sakinleri, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen sivil giyimli birini yakalayarak direğe bağladı.

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GERİ DÖNDÜLER

66 bin 224 Ukraynalı, Rusya'ya karşı savaşmak için ülkesine geri döndü. Kiev'de bulunan elçilikler de kapandı. Başkentteki bulunan 77 elçiliğin 70'i kapatıldı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sadece 7 elçilik açık kaldı. Açık kalan elçilikler de tahliye planını yaptı. Kiev'de çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte açık kalan elçilikler de ülkede kalan az sayıdaki vatandaşıyla Kiev'i terk edecek.

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