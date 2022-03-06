Dünya Zelenski ile Elon Musk arasında kritik zirve Görüşmeye kozmik projeler damga vurdu
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Zelenski ile Elon Musk arasında kritik zirve: Görüşmeye kozmik projeler damga vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'li iş adamı Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenski, "Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Zelenski ile Elon Musk arasında kritik zirve: Görüşmeye kozmik projeler damga vurdu
Zelenski ve Elon Musk

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmesiyle beraber Rus saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Devlet Başkanlığı döneminin en yoğun telefon görüşmelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Savaştan sonra Ukrayna ziyareti

Başkan Zelenski yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zelenskiy, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elon Musk ile görüştüm. Sözleriyle ve eylemleriyle desteklediği için teşekkür ederim. Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.

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