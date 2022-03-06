Avrupa'dan Ukrayna'daki hayvanlara mama yardımı

Rusya'nın Ukrayna'da yönelik askeri harekatı 11. gününde. Savaşta 1.5 milyondan fazla insan mülteci konumuna düştü.
Bir yandan sivil kayıplar yer yer artarken, bir yandan da tahliyelerin yeniden başlatılması için müzakereler devam ediyor.
AVRUPALI HAYVANSEVERLER 20 TON MAMA GÖNDERDİ
Savaştan etkilenen sivillere yapılan yardımların yanında, sokak hayvanları için de harekete geçildi.
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde organize olan PETA üyeleri, toplamda 20 ton kadar mamayı Ukrayna’ya gönderdi.
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Ukrayna'da ele geçirilen Rus hava savunma sistemleri yakılarak imha edildi
Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde Rusya'ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi. Tunguska tipi hava savunma sistemleri, Ukraynalılar tarafından ateşe verilirken, yanan araçların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı: Kiev'e ilerleyen tanklar böyle görüntülendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri konvoyunun Kiev bölgesine giriş görüntülerini yayınladı.
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Ukraynalı eşi ve kızına kavuşan Türk baba gözyaşlarını tutamadı
Edirne'de yaşayan Kutsal Bora, ziyaret için gittiği ülkesinde savaş nedeniyle mahsur kalan Ukraynalı eşi ve kızıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Eşi ve kızını Kapıkule Sınır Kapısı'nın girişinde bekleyen Bora, onlara sarılarak hasret giderdi. Sevinç gözyaşı döken Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarifsiz bir sevinç yaşadığını söyledi. Ailesine kavuşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bora, 'Herkesin bir an önce ailesine kavuşmasını, savaşın bitmesini diliyorum.' dedi.