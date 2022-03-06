Ukraynalı müzakereci öldürüldü: Vatana ihanet etti iddiası

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken taraflar üç kez müzakere masasına oturdu. Masanın Ukrayna tarafından şaşkına çeviren bir haber geldi. Rusya ile barış görüşmelerinin birinci turunda Ukrayna delegasyonunda yer alan Denis Kireyev’in öldürüldüğü öğrenildi.

MÜZAKERECİNİN ÖLÜMÜ KAFALARI KARIŞTIRDI

Kireyev'in ölümüyle ilgili ortaya atılanlar ise kafaları karıştırdı. Ukrayna Parlamentosu Rada milletvekili Oleksandr Dubinskiy, Kireyev'in tutuklanması sırasında Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Denis Kireyev'in, Ukrayna tarafından casusluk ve vatana ihanetle suçlandığı belirtilmişti.

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