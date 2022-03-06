Dünya Ukraynalı müzakereci öldürüldü Vatana ihanet etti iddiası
AVRUPA

Ukraynalı müzakereci öldürüldü: Vatana ihanet etti iddiası

Ukrayna, Rusya müzakereleri heyetinde bulunan diplomat Denis Kireyev'in ölümünü doğruladı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Kireyev'i kendilerinin öldürmediği açıklandı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynalı müzakereci öldürüldü: Vatana ihanet etti iddiası
​Ukraynalı müzakereci öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken taraflar üç kez müzakere masasına oturdu. Masanın Ukrayna tarafından şaşkına çeviren bir haber geldi. Rusya ile barış görüşmelerinin birinci turunda Ukrayna delegasyonunda yer alan Denis Kireyev’in öldürüldüğü öğrenildi.

MÜZAKERECİNİN ÖLÜMÜ KAFALARI KARIŞTIRDI

Kireyev'in ölümüyle ilgili ortaya atılanlar ise kafaları karıştırdı. Ukrayna Parlamentosu Rada milletvekili Oleksandr Dubinskiy, Kireyev'in tutuklanması sırasında Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Denis Kireyev'in, Ukrayna tarafından casusluk ve vatana ihanetle suçlandığı belirtilmişti.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılmak isteyen ve aralarında Hindistan uyruklu öğrencilerin de yer aldığı birçok yabancı öğrencinin Ukrayna'da mahsur kalması üzerine devreye giren Ukrayna İçişleri Bakanlığı, yabancı öğrencilerin ülkeden ayrılması için çalışmalar başlattı. Bakanlık öğrencilerin tahliyesine başlandığını duyurdu.
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