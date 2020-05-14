Pentagon’da PKK çatlağı: CENTCOM başka, istihbarat başka bilgi veriyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, Suriye PKK’sı YPG ile ilgili itiraf gibi bir rapor hazırladı. Raporda ABD’nin Kürtlerle Arapların ortak gücü olarak lanse ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adlı örgütün, gerçekte terör örgütü YPG/PKK’nın yönetiminde olduğu vurgulandı. Başmüfettişlik raporunda, Arapların terör örgütü YPG/PKK’ya desteğine ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) birbiri ile çeliştiğine dikkat çekildi. Raporda, CENTCOM, Arap nüfusun büyük çoğunluğunun, SDG ismini kullanan YPG/PKK’yı ve ilişkili sivil yapıları desteklediğini iddia ettiği ancak askeri istihbaratın YPG/PKK’nın Arapları örgütün paravan yönetimine dahil etmek istemediğini tespit ettiği kaydedildi.

ARAPLARI DIŞLIYORLAR

Raporda, şu ifadeler kullanıldı: “DIA, Pentagon Başmüfettişliğine, SDG içindeki YPG’nin Arapların yoğun yaşadığı ve cephelerdeki Arap savaşçıların çoğunlukta olduğu bölgelerde bile Araplarla güç paylaşımına girme konusunda isteksiz davrandığını raporladı. DIA, SDG içindeki Arap milislerin etkisini sınırlama çabalarının, YPG’nin SDG içindeki küçük bir Arap otonomisini de yok etme girişimini gösterdiğini kaydetti.”

YPG/PKK’nın kısmen de olsa Arap baskısına yanıt verdiği belirtilen raporda, terör örgütünün paravan yapılarda liderliği elinde tuttuğu ve karar verici konumda olduğu kaydedildi.

Terör örgütünün Türkiye ile yaşanan tansiyondan dolayı DEAŞ ile mücadeleye dikkatini vermediğine dikkat çekilen raporda, “Birleşik Görev Gücü aynı zamanda, SDG’nin karşı karşıya kaldığı en büyük sınırlamalardan birinin de Türkiye’nin operasyonunda uğradığı kayıpları karşılayamaması olduğunu belirtti.” ifadesi yer aldı.