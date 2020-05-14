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Dünya Pentagonda PKK çatlağı CENTCOM başka, istihbarat başka bilgi veriyor
AMERİKA

Pentagon’da PKK çatlağı: CENTCOM başka, istihbarat başka bilgi veriyor

ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişliği’nin hazırladığı bir rapor ordudaki PKK çatlağını ortaya serdi. Rapora göre, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) müfettişlere Arapların Suriye PKK’sı SDG’yi desteklediğini savunurken, askeri istihbarat ise PKK’nın Arapları SDG’den dışladığı bilgisini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, Suriye PKK’sı YPG ile ilgili itiraf gibi bir rapor hazırladı. Raporda ABD’nin Kürtlerle Arapların ortak gücü olarak lanse ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adlı örgütün, gerçekte terör örgütü YPG/PKK’nın yönetiminde olduğu vurgulandı. Başmüfettişlik raporunda, Arapların terör örgütü YPG/PKK’ya desteğine ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) birbiri ile çeliştiğine dikkat çekildi. Raporda, CENTCOM, Arap nüfusun büyük çoğunluğunun, SDG ismini kullanan YPG/PKK’yı ve ilişkili sivil yapıları desteklediğini iddia ettiği ancak askeri istihbaratın YPG/PKK’nın Arapları örgütün paravan yönetimine dahil etmek istemediğini tespit ettiği kaydedildi.

ARAPLARI DIŞLIYORLAR

  • Raporda, şu ifadeler kullanıldı: “DIA, Pentagon Başmüfettişliğine, SDG içindeki YPG’nin Arapların yoğun yaşadığı ve cephelerdeki Arap savaşçıların çoğunlukta olduğu bölgelerde bile Araplarla güç paylaşımına girme konusunda isteksiz davrandığını raporladı. DIA, SDG içindeki Arap milislerin etkisini sınırlama çabalarının, YPG’nin SDG içindeki küçük bir Arap otonomisini de yok etme girişimini gösterdiğini kaydetti.”
  • YPG/PKK’nın kısmen de olsa Arap baskısına yanıt verdiği belirtilen raporda, terör örgütünün paravan yapılarda liderliği elinde tuttuğu ve karar verici konumda olduğu kaydedildi.
  • Terör örgütünün Türkiye ile yaşanan tansiyondan dolayı DEAŞ ile mücadeleye dikkatini vermediğine dikkat çekilen raporda, “Birleşik Görev Gücü aynı zamanda, SDG’nin karşı karşıya kaldığı en büyük sınırlamalardan birinin de Türkiye’nin operasyonunda uğradığı kayıpları karşılayamaması olduğunu belirtti.” ifadesi yer aldı.

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