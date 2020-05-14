FBI’dan tarihi yanlışlık: 11 Eylül saldırısına yardım eden ismi yanlışlıkla açıkladılar

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezine düzenlenen terör saldırısında El Kaideli teröristlere yardım ettiğinden şüphelenilen Suudi yetkilinin ismini “yanlışlıkla” açıkladı. Yahoo News’in özel haberine göre, FBI, 11 Eylül kurbanlarının aileleri tarafından açılan davalarda geçen ay mahkemeye sunulan dosyalardan birinde, 1999-2000 yıllarında Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan Mussaed Ahmed el Cerrah’ın ismini silmeyi unutarak olaya ilişkin en büyük sırlardan birini de açıklamış oldu. Üst düzey FBI yetkilisi tarafından kaleme alınan ve bu hafta içi kamuya açılan mahkeme belgesinde, el Cerrah’ın 11 Eylül’de “İkiz Kuleler” olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezine intihar saldırısı düzenleyen El Kaide mensubu iki saldırgana yardım ettiğinden şüphelenildiği kaydedildi. Belgede, el Cerrah’ın saldırganlara yardım için ABD’den iki kişiyi ayarladığına dair suçlamalar bulunduğu belirtildi.

ÖRTBASIN DELİLİ

11 Eylül Saldırısı Kurbanları Sözcüsü olan ve saldrılarda babasını kaybeden Brett Eagleson ise bu belgenin, ilk kez saldırıyı araştıran FBI ajanlarının, saldırganlar ile Suud Büyükelçiliği arasındaki bağları örtbas ettiğine dair ciddi bir delil olduğunu ifade etti. Yahoo’nun haberi üzerine söz konusu belgeyi geri çeken FBI, belgenin yanlışlıkla dava dosyasına konulduğunu kaydetti.

TRUMP’TAN SELMAN’A ÜLTİMATOM

Belgenin, tam da Washington-Riyad arasındaki ilişkilerin petrol fiyatları nedeniyle gerildiği bir dönemde “yanlışlıkla” yayınlanması dikkat çekti. Suudi Arabistan’ın bu yıl petrol üretimini arttırması petrol fiyatlarının düşmesine yol açmış, ABD’de Cumhuriyetçiler Suudi Arabistan’ı koronavirüsü salgını sebebiyle zor durumda olan petrol piyasalarında istikrarsızlığı körüklemekle suçlamıştı. Daha sonra medyaya yansıyan haberlerde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı arayarak, eğer petrol üretimini azaltmazlarsa, ABD askerlerini Suudi Arabistan’dan çekecek yasanın kabul edilmesine engel olmayacağını söylediği öne sürülmüştü. Trump’ın ültimatomundan sonra Suudi Arabistan petrol üretimini kısıtlasa da Wall Street Journal gazetesine konuşan bazı Amerikalı yetkililer, ABD’nin Suudi Arabistan’a konuşlandırılmış 4 Patriot hava savunma sistemi, askerlerin bir kısmı ve diğer bazı silahları geri çekeceğini söylemişti.

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Nerede olduğu bilinmiyor

Washington ve Riyad arasındaki ilişkilerin petrol fiyatları nedeniyle gerildiği bir dönemde, ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, tarihi bir hataya imza attı. FBI, 11 Eylül saldırılarında El Kaideli teröristlere yardım ettiğinden şüphelenilen Suudi bir yetkilinin ismini ‘yanlışlıkla’ açıkladı.