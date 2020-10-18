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Dünya Perudaki arkeologlar keşfetti Bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü bulundu
AMERİKA KÜLTÜR SANAT

Peru'daki arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti

Peru'daki arkeologlar keşfetti: Bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü bulundu

Peru'daki arkeologlar, bir yamaçta 2 bin yıllık bir kedi taslağı keşfetti. Koronavirüs salgını sırasında tarihi sit alanında bakım yapan arkeologlar, 37 metre uzunluğunda bir kedi figürüne rastladı.

Haber Merkezi DHA
​Peru'daki arkeologların keşfettiği kedi figürü.
​Peru'daki arkeologların keşfettiği kedi figürü.

Peru Kültür Bakanlığı Nazca bölgesinde yapılan keşifle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, arkeologların koronavirüs önlemlerini fırsat bilerek antik sit alanında bakım yaparken yamaçta yatay olarak görülen bir kedi figürü keşfetti. Figürün, üslup özelliklerine göre Paracas dönemine ait olduğunu belirtti.

DHA
Peru'daki arkeologlar, bir yamaçta 2 bin yıllık bir kedi taslağı keşfetti.

Günümüzden 2 bin yıl öncesine dayanan kedi figürünün, Paracas toplumunda sık sık kullanılan bir figür olduğunu belirten Kültür Bakanlığı, kedigillere ait figürlerin seramik ve tekstil ikonografisinde sıkça görüldüğünü ifade etti.

DHA

Nazca’da rastlanan figürlerin çoğu, yer seviyesinde zorlukla görülebildiği için ancak gökyüzünden bakıldığında tespit edilebilen dev figürler olarak biliniyor. Bölgede bulunan eski çağlara ait figürlerin çoğu uzaydan çekilmiş fotoğraflar sayesinde keşfedilmişti.

DHA

Teknoloji sayesinde keşifler devam edecek

Kültür Bakanlığı Nazca-Palpa yönetim planının direktörü Jhony Islas, keşfedilmeyi bekleyen daha da fazla tasarım olduğunu söyledi. Islas “Bizi şaşırtmaya devam eden şeylerden biri de, daha fazla keşfedilmemiş figürler var ve onları keşfetmeye devam edeceğiz” dedi.

Direktör Islas, "Son yıllarda havadan görüntüleme, modern teknolojinin kullanılmasıyla çok gelişti, artık Drone’larla çok düşük irtifada çekim yapabiliyoruz ve bu durum keşiflerimizde çok yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

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