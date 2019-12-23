PKK kanlı ellerini Tel Abyad'dan çekmiyor: Bomba yüklü araçtaki saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, PKK/PYD'li teröristlerce bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

OYNAT 00:52 Tel Abyad'da teröristlerin tahrip ettiği okul onarılarak eğitime açıldı Barış Pınarı Harekatı' ile PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütünün saldırıları sonucu hasar gören Müşrifet el Havi Okulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce onarıldı. Açılışın ardından Vali Erin ve beraberindekiler, okulun sınıflarını dolaşıp, sohbet ettikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. BiP'te paylaş

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Saldırı sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

FOTOĞRAF 14 Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPGPKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat her geçen gün daha normalleşiyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda yoğun çalışma yürütülüyor. Yıllardır doğdukları topraklardan ayrı olan Suriyeliler, bölgenin terör örgütünden arındırılmasının ardından yeniden baba ocaklarına dönmeye başladı. Ahmet el Abdullah İbrahim de doğup büyüdüğü topraklara 6 kişilik ailesiyle yeniden döndü. Vatan toprağına basmanın sevinciyle gözyaşı döken Abdullah İbrahim, evinin bulunduğu bölgeye gidince ise virane bir manzarayla karşılaştı. Geride bıraktığı evinin terör örgütü tarafından yıkıldığını gören Ahmet el Abdullah İbrahim'in sevinci, yerini hüzne bıraktı. Ahmet el Abdullah İbrahim, terör örgütünün Tel Abyad'da insanlara zülüm yaptığını söyledi. YPGPKK'nın kendilerini evlerinden ettiğini anlatan İbrahim, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez buraya geldim. Aradan 5 yıl geçti. Evimin halini görüyorsunuz, bir sivilden ne istediler, evimi ne hale getirmişler. Bunların yaptığı zulümdür, işkencedir dedi. Evlerinin kullanılamayacak durumda bulunması nedeniyle ailesiyle Tel Abyad'daki yakınlarının yanına yerleşen İbrahim, bölgenin terör örgütünden kurtulmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyledi. İbrahim, Suriye halkının yanında olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına büyük minnet duyduklarını dile getirerek, Yine de çok şükür canımız sağ. Evimizin durumu sıkıntı değil onarırız, yeniden yaparız ifadelerini kullandı. Ailenin 12 yaşındaki çocuğu İsmail el İbrahim ise evleri yıkılsa bile yeniden ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. İbrahim ailesini evinde misafir eden Muhammed el Mustafa da yeniden akrabalarına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Tel Abyad'ın kısa sürede eski mutlu günlerine döneceğine inandığını anlatan Mustafa, İnsanlar buradan gönderildi. Akrabalarımız da bugün topraklarına döndü, evleri olmadığı için bize yerleşti. Şükür burada durumumuz iyi, emniyetimiz sağlanıyor. Allah herkesten razı olsun. diye konuştu. . . Sevinçle karşılandılar: Tel Abyadlılar evlerine geri dönüyor Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali nedeniyle 5 yıldır doğdukları topraklardan uzakta yaşamak zorunda kalan Ahmet el Abdullah İbrahim ve ailesi, Barış Pınarı Harekatı sayesinde döndükleri vatanlarında mutluluk ve hüznü bir arada yaşadı.

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Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tel Abyad Hastanesi'ne götürüldü.