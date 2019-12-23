Dünya PKK kanlı ellerini Tel Abyaddan çekmiyor Bomba yüklü araçtaki saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK kanlı ellerini Tel Abyad'dan çekmiyor: Bomba yüklü araçtaki saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Terör örgütü, huzura kavuşmuş bölgede kan ve gözyaşı getiriyor.
Terör örgütü, huzura kavuşmuş bölgede kan ve gözyaşı getiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, PKK/PYD'li teröristlerce bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Tel Abyad'da teröristlerin tahrip ettiği okul onarılarak eğitime açıldı
OYNAT 00:52
Tel Abyad'da teröristlerin tahrip ettiği okul onarılarak eğitime açıldı
Barış Pınarı Harekatı' ile PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütünün saldırıları sonucu hasar gören Müşrifet el Havi Okulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce onarıldı. Açılışın ardından Vali Erin ve beraberindekiler, okulun sınıflarını dolaşıp, sohbet ettikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
  • Saldırı sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Sevinçle karşılandılar: Tel Abyadlılar evlerine geri dönüyor
FOTOĞRAF 14
Title
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPGPKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat her geçen gün daha normalleşiyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda yoğun çalışma yürütülüyor.
Title
Yıllardır doğdukları topraklardan ayrı olan Suriyeliler, bölgenin terör örgütünden arındırılmasının ardından yeniden baba ocaklarına dönmeye başladı.
Title
Ahmet el Abdullah İbrahim de doğup büyüdüğü topraklara 6 kişilik ailesiyle yeniden döndü.
Title
Vatan toprağına basmanın sevinciyle gözyaşı döken Abdullah İbrahim, evinin bulunduğu bölgeye gidince ise virane bir manzarayla karşılaştı.
Title
Geride bıraktığı evinin terör örgütü tarafından yıkıldığını gören Ahmet el Abdullah İbrahim'in sevinci, yerini hüzne bıraktı.
Title
Ahmet el Abdullah İbrahim, terör örgütünün Tel Abyad'da insanlara zülüm yaptığını söyledi.
Title
YPGPKK'nın kendilerini evlerinden ettiğini anlatan İbrahim, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez buraya geldim. Aradan 5 yıl geçti. Evimin halini görüyorsunuz, bir sivilden ne istediler, evimi ne hale getirmişler. Bunların yaptığı zulümdür, işkencedir dedi.
Title
Evlerinin kullanılamayacak durumda bulunması nedeniyle ailesiyle Tel Abyad'daki yakınlarının yanına yerleşen İbrahim, bölgenin terör örgütünden kurtulmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyledi.
Title
İbrahim, Suriye halkının yanında olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına büyük minnet duyduklarını dile getirerek, Yine de çok şükür canımız sağ. Evimizin durumu sıkıntı değil onarırız, yeniden yaparız ifadelerini kullandı.
Title
Ailenin 12 yaşındaki çocuğu İsmail el İbrahim ise evleri yıkılsa bile yeniden ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.
Title
İbrahim ailesini evinde misafir eden Muhammed el Mustafa da yeniden akrabalarına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Title
Tel Abyad'ın kısa sürede eski mutlu günlerine döneceğine inandığını anlatan Mustafa, İnsanlar buradan gönderildi. Akrabalarımız da bugün topraklarına döndü, evleri olmadığı için bize yerleşti. Şükür burada durumumuz iyi, emniyetimiz sağlanıyor. Allah herkesten razı olsun. diye konuştu.
Title
.
Title
.
Sevinçle karşılandılar: Tel Abyadlılar evlerine geri dönüyor
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali nedeniyle 5 yıldır doğdukları topraklardan uzakta yaşamak zorunda kalan Ahmet el Abdullah İbrahim ve ailesi, Barış Pınarı Harekatı sayesinde döndükleri vatanlarında mutluluk ve hüznü bir arada yaşadı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tel Abyad Hastanesi'ne götürüldü.

Tel Abyad canlandı
DÜNYA
Tel Abyad canlandı
Örülmeye çalışılanduvar yok edildi

Örülmeye çalışılan
duvar yok edildi

​AK Parti Sözcüsü Çelik, Libya ile yapılan mutabakatı değelendiriyor.
PKK yine sivilleri vurdu

PKK yine sivilleri vurdu

T​el Abyad'da gerçekleştirilen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
Beklentileri karşılamaktan uzak

Beklentileri karşılamaktan uzak

Dışişleri'nden Arabistan'da mahkemenin 'Kaşıkçı' kararına tepki.
Asya'dan yükselen çığlık

Asya'dan yükselen çığlık

​Çin, Hindistan ve Myanmar'da Müslümanlar baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalıyor.
Acil servislerde 'hava' yoğunluğu

Acil servislerde 'hava' yoğunluğu

​Lodos beraberinde sağlık şikayetlerini de getirdi.
Yerli otomobilden yeni fotoğraf

Yerli otomobilden yeni fotoğraf

​Resmi hesaptan ilk paylaşım: 'Geri sayım başladı'.

Semarkant'ın kalbi

Semarkant'ın kalbi

Registan, üç eşsiz mimari abideye ev sahipliği yapıyor.
Kanal İstanbul eleştirilerine sert yanıt

Kanal İstanbul eleştirilerine sert yanıt

Erdoğan, Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuştu.
Bankadan<br>geri isteyin

Bankadan
geri isteyin

Konut kredisi kullananlar için emsal karar.
Kaşıkçı davasında<br>5 kişiye idam cezası

Kaşıkçı davasında
5 kişiye idam cezası

Suudi Arabistan Başsavcılığı, davada kararını açıkladı.
Yerli otomobille<br>Osmangazi'den geçecek

Yerli otomobille
Osmangazi'den geçecek

Türkiye 27 Aralık Cuma günü yerli otomobiline kavuşacak.
Mahkemedeki<br>ilk ifadesi

Mahkemedeki
ilk ifadesi

Ceren'in katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı.
Skandal kararlar <br>rezilliğe dönüştü

Skandal kararlar
rezilliğe dönüştü

Beşiktaş Başkanı Çebi'den hakem isyanı.
17 bin<br>araçla talip oldular

17 bin
araçla talip oldular

Yerli otoyu görmeden talip olduklarını açıkladılar.
ÇED Raporu çıktı

ÇED Raporu çıktı

​Kanal İstanbul ÇED Raporu 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldı.
Mideniz bulanabilir!

Mideniz bulanabilir!

​İstanbul'da tonlarca kokmuş ve küflenmiş ürünleri satacaklardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.