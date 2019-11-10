Dünya Tel Abyad canlandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad canlandı

Hastaneler onarılıyor, elektrik trafoları yenileniyor, tarlaların yeniden ürünle buluştuğu bölgeye insani yardım yağıyor. Tel Abyad ve Rasulayn’da PKK kâbusunun izleri bir bir siliniyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Tel Abyad'da yeni hayat
Tel Abyad'da yeni hayat

Barış Pınarı Harekâtı, Tel Abyad ve Rasulayn’ın adeta kaderini değiştirdi. PKK/YPG’li teröristlerden temizlenen bölgenin kalkınması adına projeler bir bir hayata geçiyor. Sağlık, eğitim, tarım ve altyapı yeniden canlanıyor. Teröristlerin bodrumuna tüneller kazdığı, hasta odalarına bile çok sayıda el yapımı patlayıcı tuzakladığı, kaçarken de büyük zarar verdiği Rasulayn Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla onarılırken, tadilatı tamamlanan acil, çocuk, kadın doğum, dahiliye ve genel cerrahi bölümlerinde hasta kabulüne başlandı. Tel Abyad Hastanesi’nde ise sağlık personeli ve teçhizat açığı kapatılacak; Suluk beldesinde de eski kültür merkezi binası hastaneye dönüştürülecek. Buranın kısa bir süre sonra hizmete girmesi bekleniyor.

  • Mehmetçik Tel Abyad'a hayat veriyor.
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  • Rasulayn Hastanesi
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  • Sağlık, eğitim, tarım ve altyapı yeniden canlanıyor.

Tel Abyad'da yeni hayat
DÜNYA
Tel Abyad'da yeni hayat

HİZMET YAĞMURU

Arazi ve evlere gerçek sahiplerinin dönüşü için tapu-kadastro çalışmalarına da devam edilirken, tarım arazilerinde verimli şekilde ürün yetiştirilmesi için sulama imkanı genişletilecek. Sulama suyu için ek kuyuların açılması, buğday, arpa, pamuk ve mısır üretimine geçilmesi, tahıl depolarının ıslahı, 500 bin küçükbaş, 15 bin de büyükbaş hayvanın bölge topraklarında beslenmesi ilk yapılacaklar arasında. Yine bölgede temiz enerji üretilmesi için elektrik santralleri bakımdan geçiriliyor. Zarar gören güç adaptörleri ve trafolar tek tek tespit edilerek onarılıyor. Okullar ise tek tek ziyaret edilerek gerekli malzemelerin listeleri hazırlandı.

O KİLİSE ONARILDI

Yardım kuruluşları da bölge insanının yanında. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Bölgenin güvenli bir kuşağa dönüşmesinden sonra özellikle Türkiye’den gönüllü dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimizin dönüşünü kolaylaştıracak çalışmalar yürüteceğiz. 30 bini aşkın insanı, bir ay boyunca besleyebilecek yardım malzemesi bölgeye intikal ettirildi. Düzenli olarak yardımlar dağıtılıyor” dedi. Kınık, bölgede Kızılay’a ait mobil klinikte günlük 500-600 arasında muayene hizmeti verildiğini kaydetti. Teröristlerin zarar verdiği dini-kültürel yapılar da Türkiye’nin şefkatinden nasibini aldı. Tel Abyad’da PKK’lıların mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi temizlenerek yeniden elden geçirildi. Kilisenin zarar görmüş kısımları onarıldı.

İşte Cinderes yolu

  • Zeytin Dalı Sınır Kapısı ile Afrin’in Cinderes beldesini birbirine bağlayan karayolu tamamlandı.
  • Suriye’nin Afrin bölgesine açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı ile Afrin’in Cinderes beldesini birbirine bağlayan karayolu tamamlandı. Hatay’ın Kumlu ilçesinden Afrin’e açılan yolda çalışmalar 8 aydır sürüyordu. Hizmete açılan 10 kilometrelik asfalt yol, bölge halkını sevindirdi. Cinderes Yerel Meclis Başkanı Subi Rızık, “Yeni yol doğrudan Cinderes’e bağlanıyor. Aynı zamanda kapının Suriye tarafına yapılan gümrük kapısı yakında hizmete girecek. Bu kapı sayesinde ticari ilişiklerimiz çok iyi olacaktır. Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

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