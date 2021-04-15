Plastik cerrahi uzmanından ameliyat sırasında mide bulandıran paylaşım

ABD polisi bir siyahiyi daha vurarak öldürdü: Olay anı polis kamerasına yansıdı

ABD'de bir parkta bayılan ve hastaneye kaldırılan Miles Jackson isimli siyahi, hakkında arama emri olduğu için hastaneye gelen polislere direnince vurularak öldürüldü. Acil servisteki Jackson'ın üstü aranırken, polislerden biri arkadaşına siyahi adamın silahı olduğunu söyledi. Jackson aramaya karşı koyunca polislerden biri elektroşok tabancasını kullandı. Jackson'ın belindeki silahın ateş aldığı belirtildi. Sonrasında polisler, Jackson'a 'teslim ol' çağrısı yaptı. Hastaneden arka arkaya silah sesleri yükseldi, Jackson'ın hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından kentte protestolar düzenlendi.