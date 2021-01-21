Hayat Mide bulandıran Tik Tok görüntülerine ceza yağdı
GENEL SAĞLIK

Mide bulandıran Tik Tok görüntülerine ceza yağdı

Tarım ve Orman Bakanlığı hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı video üzerine harekete geçti. Tespit edilen işletmeye ceza uygulandıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Haber Merkezi DHA
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı video, tepki çekti
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı video, tepki çekti

Bir hazır döner markasının paketleme bölümünde çalışan şahıslar, hijyen kurallarını hiçe sayarak dans edip video çekti. Vatandaş sağlığının hiçe sayıldığı o anları sosyal medyadan paylaşanlara tepki yağdı.

Hazır döner paketleme çalışanlarından mide bulandıran video
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Hazır döner paketleme çalışanlarından mide bulandıran video
Bir hazır döner markasının paketleme bölümünde çalışan şahıslar, hijyen kurallarını hiçe sayarak dans edip video çekti. Vatandaş sağlığının hiçe sayıldığı o anları sosyal medyadan paylaşanlara tepki yağdı.


Önce ceza sonra suç duyurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı video üzerine harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiali neden olan Kırklarelindeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." açıklamasını yaptı.
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