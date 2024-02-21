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Polonyalı çiftçiler Ukrayna'ya cephe aldı: Mühimmat sınırda kadı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş ikinci yılını tamamlarken savaşın başında Kiev'in yanında duran ülkelerin desteği giderek azalıyor. ABD'den mali yardımların kesilmesi ve AB'nin kararsızlığından sonra sınır komşusu Polonya Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyduğu askeri mühimmatın geçişine engel oluyor.

04:00 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:45 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İkinci yılını geride bırakan Ukrayna savaşında Batılı ülkelerin Kiev yönetimine yönelik tepkisi artıyor. Son olarak Polonya'da çiftçiler ülkenin batısındaki Medyka Sınır Kapısında Ukrayna'ya ticari ve askeri malzeme taşıyan tırları engellemeye başladı. Ülkedeki çiftçi birlikleri ve sendikaları, Ukrayna'dan gelen ziraat ürünlerine vergi uygulanmaması nedeniyle 13 Şubat'ta bir hafta sonra sınırı kapatmak için eylem başlatacaklarını ilan etmişti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, protestocuların sınırı kapatması nedeniyle Polonya üzerinden Ukrayna'ya giden silah yüklü tırların sınır kapısından geçiş yapamadığı görüldü.

LIMAN VE OTOYOLLAR DA ABLUKADA

Konuya ilişkin olarak Reuters'e açıklamalarda bulunan Polonya Çiftçiler Sendikası Birliği Sözcüsü Adrian Wawrzyniak, "Silahların Ukrayna'ya geçişine izin vereceğiz ancak sadece ticari yük taşıyan Tırlar değil yolcuların da sınırdan geçişi kapatılacak. Ayrıca, ticari malların bulunduğu liman ve otoyollar da abluka altına alınacak" dedi. İki ülke arasındaki tahıl krizi, Rusya'nın Eylül ayında Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'dan gelen tahıl ürünlerinden vergi alınmayacağını ilan etmesiyle başlamıştı.

SIYASI PROVOKASYON

Konuya dair sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yayımlayan Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ise Polonyalı çiftçilerin protestolarını "halklarımızın birliğini bozmak isteyen siyasi bir provokasyon" olarak niteledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise önceki gün yaptığı açıklamada, Polonya'daki protestolara ve sınırdaki duruma değinerek "iki ülke arasındaki dayanışmanın her gün biraz daha erozyona uğradığını görüyoruz. Daha akılcı çözümler bulabiliriz" demişti.





#Rusya
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#Ukrayna
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