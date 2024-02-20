Ukrayna-Rusya Savaşı'nda saf değiştirmişti: Rus savaş pilotu İspanya'da öldürüldü

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de basına yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın ölümünün "tamamen haksız olduğunu ve asla gerçekleşmemesi gerektiğini" belirterek "bunun sorumlusunun, onu siyasi nedenlerle ve haksız yere hapse atanlar olduğunu" söyledi.