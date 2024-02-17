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Dünya

Ukrayna: Birliklerimizi Avdiyivka kentinden çekme kararı aldık

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinden birlikleri çekme kararı aldıklarını duyurdu.

07:16 - 17/02/2024 Cumartesi
AA
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avdiyivka çevresindeki operasyonel duruma dayanarak kuşatmadan kaçınmak, askerlerin hayatlarını korumak için birlikleri şehirden çekmeye ve daha elverişli mevzileri savunmak için harekete geçmeye karar verdiğini belirtti.


Ukraynalı askerlerin görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiğini kaydeden Sırskiy, "Askerlerimiz en iyi Rus birliklerini yok etmek için mümkün olan her şeyi yaptı, düşmana asker ve teçhizat açısından önemli kayıplar verdirdi. Durumu istikrara kavuşturmak ve mevzileri korumak için tedbirler alıyoruz. Askerlerimizin hayatı en yüksek değerdir. Avdiyivka'yı geri alacağız" ifadelerini kullandı.


"Askerlerimiz Avdiyivka'dan çekildi"


"Tavriya" Operasyonel ve Stratejik Birliği Komutanı Oleksandr Tarnavskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aldıkları emre uygun olarak önceden hazırladıkları mevzilere geçmek üzere Avdiyivka'dan ayrıldıklarını belirtti. Tarnavskiy, "Düşmanın kendi askerlerinin cesetleri üzerinde bire on mermi üstünlüğüyle, sürekli bombardıman altında ilerlediği bir durumda tek doğru karar budur. Kuşatmaya izin verilmedi, askerlerimiz çekildi ve belli sınırlarda savunmaya geçti" ifadesini kullandı.


#Oleksandr Sırskiy
#Ukrayna
#Rusya
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