Dünya Pompeo Irakın yeni Cumhurbaşkanı Salihi tebrik etti
AMERİKA

Pompeo Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Salih'i tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih'i arayarak tebriklerini iletti. Pompeo, Irak ile olan ikili Stratejik Çerçeve Anlaşma uyarınca güçlü, egemen ve müreffeh bir Irak için ABD'nin desteğinin süreceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih'i arayarak tebrik etti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Bakan Pompeo ve Barham Salih arasında gerçekleşen telefon konuşmasına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun, Cumhurbaşkanı Barham'ı yeni görevi için tebrik ettiği belirtilen açıklamada, "Bakan Pompeo, Irak ile olan ikili Stratejik Çerçeve Anlaşmamız uyarınca güçlü, egemen ve müreffeh bir Irak için ABD desteğinin süreceğini söyledi." ifadesine yer verildi.

Reuters
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne teşekkür

Sözcü Nauert tarafından yapılan diğer bir yazılı açıklamada ise Pompeo'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüştüğü ve kendisine "sürekli ve güçlü ortaklığı" için teşekkür ettiği duyuruldu

  • Açıklamada ayrıca, "Bakan Pompeo ve Veliaht Prens Selman Yemen de dahil olmak üzere ABD-Suudi Arabistan iş birliğinin genişletilmesi ve bölgedeki İran rejiminin zararlı faaliyetlerine karşı geniş bir dizi bölgesel ve ikili meseleyi ele aldı." bilgisi paylaşıldı.

Pompeo, Alman mevkidaşıyla görüştü

Öte yandan Bakan Pompeo'nun, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek, İran ve Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadele, Suriye'de atılacak adımlar ve ortak önceliklere dair görüşme yaptığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo ve Alman mevkidaşı Maas'ın, Suriye'deki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma yönündeki isteklerini dile getirdiği, bunun yanı sıra küresel güvenliğe yönelik tehditler ve bunlara karşı koymak için NATO'nun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

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Açıklamaya göre, ikilinin ayrıca Kuzey Kore'nin elinde bulundurduğu nükleer silahları yok etmesi için uluslararası baskının gerekliliğinde de hemfikir oldukları ifade edildi.

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