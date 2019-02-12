Dünya Pompeodan Avrupaya Rus gazı uyarısı
AVRUPA

Pompeo'dan Avrupa'ya Rus gazı uyarısı

Pompeo'dan Avrupa'ya Rus gazı uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rus gazını Almanya’ya taşıması planlanan 'Kuzey Akım 2' projesinin Avrupa'nın enerji güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo

Polonya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Kuzey Akım 2" projesinin Avrupa'nın enerji güvenliği için tehdit olduğunu savunan Pompeo, ''Washington boru hattı projesine karşı çıkıyor çünkü bu Rusya'nın doğal gaz ihracatındaki avantajını artırıp, diğer Avrupa ülkelerini Rusya'ya bağımlı kılar'' diye konuştu.

ABD ve Polonya arasında enerji alanındaki iş birliğinin önemine işaret eden Pompeo, Polonya'nın NATO kapsamında sorumluluklarını yerine getirmesinden dolayı da memnun olduklarını kaydetti.

Çinli teknoloji ve telekomünikasyon devi Huawei ile ilgili de açıklamalarda bulunan Pompeo, egemen bir ülke olan Polonya'nın bu tür teknolojileri kullanmasının kendi kararı olduğunu ancak Çinli firmaların teknolojisinin kullanılmasının risk teşkil ettiğini öne sürdü.

  • Czaputowicz ise Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili ABD'li mevkidaşı ile hemfikir olduğunu, söz konusu projenin Avrupa'nın enerji güvenliğine yarar sağlamayacağını iddia etti.

Görüşmede, Polonya'da konuşlandırılan ABD'li asker sayısının arttırılması konusunun da ele alındığını vurgulayan Czaputowicz, Rusya'nın özellikle de Ukrayna'ya karşı attığı saldırgan adımların Polonya ve ABD tarafından kabul edilemez olarak değerlendirildiğini aktardı.

Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo' suçlu bulundu
DÜNYA
Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo' suçlu bulundu
/**/
NATO'da diplomasi trafiği

NATO'da diplomasi trafiği

Bakan Akar, Brüksel'deki toplantıda mevkidaşlarıyla görüşüyor.
Gizli ağlar deşifre oluyor

Gizli ağlar deşifre oluyor

Bahçeli: Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor.
İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüsü hedef aldılar.

KPSS davasında karar

KPSS davasında karar

Mahkeme 70 sanığa hapis cezası verdi.
Sessiz sedasız idam ettiler

Sessiz sedasız idam ettiler

​Mısır mahkemeleri darbe karşıtı 3 kişiyi daha darağacına gönderdi.
15 kilometre uzatacağız

15 kilometre uzatacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta müjdeyi verdi.
Yer: Soçi Zaman: Yarın

Yer: Soçi Zaman: Yarın

Türkiye'den Soçi zirvesiyle ilgili açıklama.

Osmanlı tokadını vuracağız

Osmanlı tokadını vuracağız

Erdoğan, ​Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.
Otel inşaatları durduruldu

Otel inşaatları durduruldu

Peribacaları'nda otel inşaatına bakanlık incelemesi.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
NATO'da kritik görüşme

NATO'da kritik görüşme

Savunma ​Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü.
AK Parti'den 3600 müjdesi

AK Parti'den 3600 müjdesi

Bülent Turan: Takvim uygun olursa çıkarılacak.
AB: Suudiler terörü destekliyor

AB: Suudiler terörü destekliyor

​Suudiler, Kaşıkçı cinayetiyle dünyanın gündeminde.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Cumhur İttifakı'nda iş birliği 50 ile çıkabilir.
Trabzon maçı son damla oldu

Trabzon maçı son damla oldu

​Yusuf Namoğlu MHK'dan istifa sebebini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.