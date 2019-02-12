Dünya Meksikalı uyuşturucu karteli El Chapo suçlu bulundu
AMERİKA

Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo' suçlu bulundu

Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo' suçlu bulundu

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşısı olmakla suçlanan 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman, New York'ta görülen davada hakkındaki isnatların 10'undan suçlu bulundu.

Haber Merkezi AA
'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman
'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşısı olmakla suçlanan El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletindeki davada hakkındaki isnatların 10'undan suçlu bulundu.

Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın elebaşı olarak yasa dışı yollardan yaklaşık 14 milyar dolar gelir elde ettiği belirtilen Guzman, New York Federal Mahkemesinde yargılandı.

Guzman, "aralıksız suç girişiminde bulunmak, uyuşturucu gelirlerini aklamaya teşebbüs, silahlı eylem, adam öldürme, usulsüz elmas ticareti, uluslararası kokain, eroin, esrar ve diğer uyuşturucu madde ticareti" gibi 10 isnatın tümünden suçlu bulundu.

Karar duruşmasının 25 Haziran'da görüleceği bildirildi.

Zamanında Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika'daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.

  • Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD’ye iade edilmişti.

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