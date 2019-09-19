Pompeo'dan 'patriot' savunması: En iyi sistemler bazen başarısız olur ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırıyı engelleyemeyen ABD hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama yaptı. Pompeo, "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" dedi.

Haber Merkezi 19 Eylül 2019, 11:21 Son Güncelleme: 19 Eylül 2019, 11:25 Yeni Şafak