Dünya Pompeodan patriot savunması En iyi sistemler bazen başarısız olur
ORTADOĞU

Pompeo'dan 'patriot' savunması: En iyi sistemler bazen başarısız olur

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırıyı engelleyemeyen ABD hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama yaptı. Pompeo, "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Patriot'lar, ABD'nin en büyük savunma şirketi Raytheon tarafından üretiliyor
Patriot'lar, ABD'nin en büyük savunma şirketi Raytheon tarafından üretiliyor

Suudi Arabistan'ın can damarlarına yönelik saldırıları engelleyemeyen 'Patriot' hava savunma sistemleri tartışmaya açıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, eleştirilere "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" yanıtıyla geçiştirdi.

"İran'ın saldırısı savaş sebebi"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, arkasında İran’ın olduğunu iddia ettikleri Suudi Arabistan’ın Aramco petrol sahasına yönelik saldırıların ‘savaş nedeni’ olabileceğini savundu.

  • Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde basının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Husi Milisleri tarafından üstlenen, arkasında ise İran’ın olduğu iddia edilen, Suudi Arabistan’ın Aramco Petrol sahasına düzenlenen saldırıların ‘savaş nedeni’ olarak görülebileceğini savundu.
4 bin kaçak tespit edildi

4 bin kaçak tespit edildi

​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel bir ekip kurdu.
Metrobüstekiyer kavgasında kan aktı

Metrobüsteki
yer kavgasında kan aktı

Polis metrobüse binerek kaçan 2 şüpheliyi arıyor.
Netanyahununtelefonlarına çıkmıyor

Netanyahu'nun
telefonlarına çıkmıyor

​Amerika bu krizi konuşuyor.
Dolara yeni hamle

Dolara yeni hamle

Merkez Bankası gecelik faizi indirdiğini açıkladı.
Hannibal damat

Hannibal damat

Isırarak dudağını parçalamıştı: Cezası belli oldu...
Yarına dikkat!

Yarına dikkat!

​Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a uyarı yapıldı.

Kılavuz tren<br>raydan çıktı

Kılavuz tren
raydan çıktı

Bilecik'teki kazada 2 makinist hayatını kaybetti.
FIFA üstünü çizdi: <br>"Tekrar edilmez!"

FIFA üstünü çizdi:
"Tekrar edilmez!"

​Avrupa'daki örneklerle maç tekrarı iddialarını masaya yatırdık.
Adeta<br>terör estirdiler

Adeta
terör estirdiler

İstanbul'un göbeğinde silahlı düğün konvoyu.
İzlediği tek <br>Galatasaraylı

İzlediği tek
Galatasaraylı

Belçika'daki mücadeleyi tribünden takip etti.
Belediyeleri<br>Kandil yönetiyor

Belediyeleri
Kandil yönetiyor

​İşleyişi dağdan gelen tam yetkili teröristler sağlıyor.
Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'da bombalı saldırı

Hastanenin hedef alındığı saldırıda 30 kişi öldü.
ABD’ye iki hafta süre

ABD’ye iki hafta süre

Güvenli bölge konusunda yine uyarıda bulundu.
Erdoğan paylaştı

Erdoğan paylaştı

​Vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı yad etti.
Tek telefonla gireriz

Tek telefonla gireriz

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı.
Mescidi kapattı

Mescidi kapattı

İmamoğlu ile birlikte CHP fabrika ayarlarına döndü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.