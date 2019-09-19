Pompeo'dan 'patriot' savunması: En iyi sistemler bazen başarısız olur

Suudi Arabistan'ın can damarlarına yönelik saldırıları engelleyemeyen 'Patriot' hava savunma sistemleri tartışmaya açıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, eleştirilere "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" yanıtıyla geçiştirdi.
"İran'ın saldırısı savaş sebebi"
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, arkasında İran’ın olduğunu iddia ettikleri Suudi Arabistan’ın Aramco petrol sahasına yönelik saldırıların ‘savaş nedeni’ olabileceğini savundu.
- Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde basının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Husi Milisleri tarafından üstlenen, arkasında ise İran’ın olduğu iddia edilen, Suudi Arabistan’ın Aramco Petrol sahasına düzenlenen saldırıların ‘savaş nedeni’ olarak görülebileceğini savundu.