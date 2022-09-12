Prens Harry’den veda: Büyükanne sana sonsuza kadar minnettarım

Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth’e veda mesajında, Kraliçe ile çocukluğundan yetişkinliğine yaşadığı anlar için minnettar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Büyükanne, bu son ayrılık bize büyük bir hüzün getirse de sonsuza dek sana minnettarım. Sevgili karımla tanıştın ve sevgili torunlarına sarıldın. Sizinle paylaştığım bu zamanları ve aradaki diğer birçok özel anları mutlulukla anıyorum. Sadece bizim tarafımızdan değil, tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz. Şimdi babamı Kral III. Charles olarak yeni rolüyle onurlandırıyoruz. Hizmete olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Gülümsemeniz için teşekkür ederim. Büyükbabamla (Prens Philip) artık barış içinde bir arada olduğunuzu bilerek gülümsüyoruz.”
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İşte bu gazetelerden öne çıkanların birinci sayfaları...
Times gazetesi ilk sayfasında Kraliçe'nin 1953'teki cenaze töreninden bir fotoğrafı, \"Hizmete adanmış bir ömür\" başlığıyla kullandı. Gazetenin arka sayfasında ise 1957'de televizyondan yayınlanan ilk Noel konuşmasından bir alıntı vardı: \"Sizi savaşa götüremem. Size yasalar sunamam veya adalet getiremem. Ama başka bir şey yapabilirim: Size kalbimi ve adanmışlığımı verebilirim.\"
Daily Mail gazetesi manşetinde Kraliçe'nin 1952'den, Prenses Elizabeth olduğu dönemden bir portresini kullandı ve \"Kalplerimiz kırıldı\" dedi. Gazetenin köşe yazarı Sarah Vine \"Duygularımızı ifade edecek kelimeleri nasıl bulabiliriz ki?\" diye sordu ve ekledi: \"Yasımızın yüz farklı duyguyu içeriyor ve bunları kavrayabilmek çok zor.\"<br><br>
Daily Telegraph gazetesi ise manşetinde Kraliçe'nin fotoğrafının yanına, onun 11 Eylül saldırılarının ardından, hayatını kaybedenlerin yakınlarına hitaben söylediği bir sözü yazdı: \"Yas, sevgimiz için ödediğimiz bedeldir\". ABD Başkanı Joe Biden de bugünkü anma konuşmasında aynı alıntıdan bahsetmiş ve 11 Eylül saldırılarının ardından Kraliçe'nin gösterdiği dayanışmayı anlatmıştı.<br><br>
Aralarında Guardian'ın da olduğu bazı gazeteler ise ilk sayfasında bir metin kullanmadan, yalnızca Kraliçe'nin adını, ölüm ve doğum tarihlerini yazdı. Guardian'ın seçtiği fotoğraf, Kraliçe'nin taç giyme töreninde Sir Cecil Beaton tarafından çekilen bir kareydi.<br><br>
Kraliçe'nin daha güncel bir fotoğrafını kullanan Mirror ise ilk sayfasında yalnızca \"Teşekkürler\" yazdı.<br><br>
Sun gazetesi \"Sizi çok sevdik hanımefendi\" başlığını kullandı. Gazetenin birinci sayfasında \"Sun gazetesi ve okurlarımız olarak sizi çok sevdik. Kraliçemiz olduğunuz için gururluyuz\" ifadeleri yer aldı.<br><br>
i gazetesi de taç giyme töreninden bir kareyi tercih etti, ülkenin 10 günlüğüne yas tutacağını hatırlattı.<br><br>
Tamamen siyah-beyaz bir ilk sayfayla çıkan Daily Express ise \"Sevgili Kraliçemiz öldü\" ifadelerini kullandı. Gazete, \"ilham verici bir hükümdarın ölümünün ardından tüm dünyanın yas tuttuğunu\" aktardı.<br><br>
Star gazetesi de \"Görevinizi yerine getirdiniz hanımefendi\" dedi. Gazetenin kırmızı logosu siyaha çevrildi.<br><br>
Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü İngiliz basınında
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında öldü. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiliz gazeteleri, tarihe geçecek sayılarını hazırladı.
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96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle tıbbi gözetim altına alındı. Peki kraliçe hayatını kaybederse İngiltere'de neler yaşanacak? Haber sitesi Politico'nun haberine göre, \"Londra Köprüsü Operasyonu\" kod adlı plan, cenaze töreni düzenlemelerini içeriyor.<br><br>İşte Kraliçe Elizabeth öldüğünde yaşanacaklar...
Başbakan, bir memur tarafından \"Londra Köprüsü yıkıldı\" koduyla Kraliçe'nin ölümü hakkında bilgilendirilecek.
Halk ise remi haber ajansı PA Media üzerinden verilecek son dakika haberiyle Kraliçe'nin öldüğünü öğrenecek.
KRALİYETİN İNTERNET SİTESİ SİYAHA BÜRÜNECEK<br><br>Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek. Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek.
Önemli kişiler için biletler düzenlenecek. Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek.
İngiliz hükümetinin \"gov.uk\" uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek.
Acil olmayan içerik yayımlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.
YAS İLAN EDİLECEK<br><br>Devlet cenaze töreni, Kraliçe'nin ölümünden 10 gün sonra gerçekleştirilecek ve ulusal yas günü olarak ilan edilecek.
Yas günü, resmi tatil olmayacak ancak hafta içi günlere denk gelmesi durumunda çalışanlara izin verilmesi işverenlerin inisiyatifine bırakılacak.
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki parlamentolarındaki yasama faaliyetleri ertelenecek, tatilde olması durumunda parlamentolar geri çağrılacak.
GÜVENLİK UYARILARI<br><br>Planda Başbakanlık Binası 10 Numara önündeki bayrağın, ölüm haberinden 10 dakika sonra yarıya indirilmemesi durumunda halkın öfkeleneceğine dair değerlendirmeler de yer aldı.
Plan; Dışişleri Bakanlığının önemli sayıda turistin ülke girişinin nasıl ayarlanacağı, İçişleri Bakanlığının muhtemel terör tehditleriyle nasıl başa çıkacağı ve Ulaştırma Bakanlığının başkentteki aşırı kalabalık konusundaki endişelerini de içeriyor.
İngiliz basını, sızıntının 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleşmesinin işareti olarak görülmemesi gerektiğini yazdı.
İşte Kraliçe 2. Elizabeth öldüğünde İngiltere'de yaşanacaklar: Tüm senaryolar hazır
96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle tıbbi gözetim altına alındı. Peki kraliçe hayatını kaybederse İngiltere'de neler yaşanacak? Haber sitesi Politico'nun haberine göre, "Londra Köprüsü Operasyonu" kod adlı plan, cenaze töreni düzenlemelerini içeriyor. İşte Kraliçe Elizabeth öldüğünde yaşanacaklar...