Prens Harry’den veda: Büyükanne sana sonsuza kadar minnettarım

Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth’e veda mesajında, Kraliçe ile çocukluğundan yetişkinliğine yaşadığı anlar için minnettar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Büyükanne, bu son ayrılık bize büyük bir hüzün getirse de sonsuza dek sana minnettarım. Sevgili karımla tanıştın ve sevgili torunlarına sarıldın. Sizinle paylaştığım bu zamanları ve aradaki diğer birçok özel anları mutlulukla anıyorum. Sadece bizim tarafımızdan değil, tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz. Şimdi babamı Kral III. Charles olarak yeni rolüyle onurlandırıyoruz. Hizmete olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Gülümsemeniz için teşekkür ederim. Büyükbabamla (Prens Philip) artık barış içinde bir arada olduğunuzu bilerek gülümsüyoruz.”

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FOTOĞRAF 10 İşte bu gazetelerden öne çıkanların birinci sayfaları... Times gazetesi ilk sayfasında Kraliçe'nin 1953'teki cenaze töreninden bir fotoğrafı, \"Hizmete adanmış bir ömür\" başlığıyla kullandı. Gazetenin arka sayfasında ise 1957'de televizyondan yayınlanan ilk Noel konuşmasından bir alıntı vardı: \"Sizi savaşa götüremem. Size yasalar sunamam veya adalet getiremem. Ama başka bir şey yapabilirim: Size kalbimi ve adanmışlığımı verebilirim.\" Daily Mail gazetesi manşetinde Kraliçe'nin 1952'den, Prenses Elizabeth olduğu dönemden bir portresini kullandı ve \"Kalplerimiz kırıldı\" dedi. Gazetenin köşe yazarı Sarah Vine \"Duygularımızı ifade edecek kelimeleri nasıl bulabiliriz ki?\" diye sordu ve ekledi: \"Yasımızın yüz farklı duyguyu içeriyor ve bunları kavrayabilmek çok zor.\"<br><br> Daily Telegraph gazetesi ise manşetinde Kraliçe'nin fotoğrafının yanına, onun 11 Eylül saldırılarının ardından, hayatını kaybedenlerin yakınlarına hitaben söylediği bir sözü yazdı: \"Yas, sevgimiz için ödediğimiz bedeldir\". ABD Başkanı Joe Biden de bugünkü anma konuşmasında aynı alıntıdan bahsetmiş ve 11 Eylül saldırılarının ardından Kraliçe'nin gösterdiği dayanışmayı anlatmıştı.<br><br> Aralarında Guardian'ın da olduğu bazı gazeteler ise ilk sayfasında bir metin kullanmadan, yalnızca Kraliçe'nin adını, ölüm ve doğum tarihlerini yazdı. Guardian'ın seçtiği fotoğraf, Kraliçe'nin taç giyme töreninde Sir Cecil Beaton tarafından çekilen bir kareydi.<br><br> Kraliçe'nin daha güncel bir fotoğrafını kullanan Mirror ise ilk sayfasında yalnızca \"Teşekkürler\" yazdı.<br><br> Sun gazetesi \"Sizi çok sevdik hanımefendi\" başlığını kullandı. Gazetenin birinci sayfasında \"Sun gazetesi ve okurlarımız olarak sizi çok sevdik. Kraliçemiz olduğunuz için gururluyuz\" ifadeleri yer aldı.<br><br> i gazetesi de taç giyme töreninden bir kareyi tercih etti, ülkenin 10 günlüğüne yas tutacağını hatırlattı.<br><br> Tamamen siyah-beyaz bir ilk sayfayla çıkan Daily Express ise \"Sevgili Kraliçemiz öldü\" ifadelerini kullandı. Gazete, \"ilham verici bir hükümdarın ölümünün ardından tüm dünyanın yas tuttuğunu\" aktardı.<br><br> Star gazetesi de \"Görevinizi yerine getirdiniz hanımefendi\" dedi. Gazetenin kırmızı logosu siyaha çevrildi.<br><br> Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü İngiliz basınında İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında öldü. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiliz gazeteleri, tarihe geçecek sayılarını hazırladı.

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